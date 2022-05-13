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https://tr.sputniknews.com/20220513/thy-stpetersburg-bodrum-ucuslarina-basliyor-1056353331.html
THY, St.Petersburg-Bodrum uçuşlarına başlıyor
THY, St.Petersburg-Bodrum uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları'nın (THY) Rusya'nın St. Petersburg kentinden Bodrum'a direkt uçuşlar gerçekleştireceği ifade edildi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T19:34+0300
2022-05-13T19:35+0300
türkiye
türkiye
türk hava yolları (thy)
rusya
st. petersburg
bodrum
uçuş
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St. Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı'nın işletme şirketi 'Vozduşnıye Vorota Severnoy Stolitsı' Ltd.'den yapılan açıklamada, "THY'nin Bodrum seferlerine başlayacağını ilan ederiz. Pulkovo Havaalanı, uluslararası destinasyonlardaki güzergah ağını genişletiyor. Listeye Ege Denizi'ndeki ünlü tatil beldesi Bodrum da eklendi" ifadeleri kullanıldı.Seferlerin 24 Mayıs'a kadar salı ve cuma günleri düzenleneceği, o tarihten sonra sefer sayısının haftada 4'e çıkarılacağı, uçuşların 180 koltuk kapasiteli Airbus A-321 uçaklarıyla gerçekleştirileceği bildirildi.
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türkiye, türk hava yolları (thy), rusya, st. petersburg, bodrum, uçuş

THY, St.Petersburg-Bodrum uçuşlarına başlıyor

19:34 13.05.2022 (güncellendi: 19:35 13.05.2022)
© AATHY, Türk Hava Yolları
THY, Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Rusya'nın St. Petersburg kentinden Bodrum'a direkt uçuşlar gerçekleştireceği ifade edildi.

St. Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı'nın işletme şirketi 'Vozduşnıye Vorota Severnoy Stolitsı' Ltd.'den yapılan açıklamada, "THY'nin Bodrum seferlerine başlayacağını ilan ederiz. Pulkovo Havaalanı, uluslararası destinasyonlardaki güzergah ağını genişletiyor. Listeye Ege Denizi'ndeki ünlü tatil beldesi Bodrum da eklendi" ifadeleri kullanıldı.

Seferlerin 24 Mayıs'a kadar salı ve cuma günleri düzenleneceği, o tarihten sonra sefer sayısının haftada 4'e çıkarılacağı, uçuşların 180 koltuk kapasiteli Airbus A-321 uçaklarıyla gerçekleştirileceği bildirildi.
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