https://tr.sputniknews.com/20220513/thy-stpetersburg-bodrum-ucuslarina-basliyor-1056353331.html

THY, St.Petersburg-Bodrum uçuşlarına başlıyor

THY, St.Petersburg-Bodrum uçuşlarına başlıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) Rusya'nın St. Petersburg kentinden Bodrum'a direkt uçuşlar gerçekleştireceği ifade edildi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T19:34+0300

2022-05-13T19:34+0300

2022-05-13T19:35+0300

türkiye

türkiye

türk hava yolları (thy)

rusya

st. petersburg

bodrum

uçuş

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St. Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı'nın işletme şirketi 'Vozduşnıye Vorota Severnoy Stolitsı' Ltd.'den yapılan açıklamada, "THY'nin Bodrum seferlerine başlayacağını ilan ederiz. Pulkovo Havaalanı, uluslararası destinasyonlardaki güzergah ağını genişletiyor. Listeye Ege Denizi'ndeki ünlü tatil beldesi Bodrum da eklendi" ifadeleri kullanıldı.Seferlerin 24 Mayıs'a kadar salı ve cuma günleri düzenleneceği, o tarihten sonra sefer sayısının haftada 4'e çıkarılacağı, uçuşların 180 koltuk kapasiteli Airbus A-321 uçaklarıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

türkiye

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türkiye, türk hava yolları (thy), rusya, st. petersburg, bodrum, uçuş