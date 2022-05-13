https://tr.sputniknews.com/20220513/turkiye-ukrayna-krizini-dengeli-yurutuyor-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligi-karar-ani-1056364937.html

‘Türkiye, Ukrayna krizini dengeli yürütüyor, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği karar anı’

‘Türkiye, Ukrayna krizini dengeli yürütüyor, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği karar anı’

Doç. Özdemir’e göre, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği büyük güç rekabetinde ABD'nin Pasifik ve Arktik'e yönelik hamlesi. ABD'nin Rusya'yı 'batıda... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T12:14+0300

2022-05-13T12:14+0300

2022-05-14T22:22+0300

eksen

nato

abd

rusya

ukrayna krizi

volkan özdemir

türkiye

avrupa

ab

isveç

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Ukrayna'daki Zelenskiy yönetiminin Donbass için BM onaylı Minsk Anlaşması'nı ölü ilan etmesiyle başlayan krizde Batı'da 'Rusya Federasyonu histerisi' estiriliyor. Avrupa'daki tahakkümünü kısa vadede pekiştiren ABD yönetimi öncülüğünde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri devreye sokuldu. Rusya Federasyonu ise daha ziyade Finlandiya'ya vurgu yapan açıklamalarında NATO üyeliklerinin güvenliğine tehdit bağlamında ele alınacağı ve bu girişimin 'sonuçlarının olacağını' vurguluyor.Hal böyleyken, Türkiye'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz, İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" açıklaması yaptı. Bu çıkış Ankara'nın NATO içerisinde veto kartını kullanabileceği değerlendirmelerini getirdi. Erdoğan daha önce Doğu Avrupa ve Baltıklar'da güvenlik planları gündeme taşındığında itirazlarda bulunmuş ancak veto kartını kullanmaktan kaçınmıştı.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, bölgesel ve küresel etkileri ve Türkiye'nin veto kartını ATA Platformu Direktörü Doç. Volkan Özdemir ile konuştuk.‘İsveç ve Finlandiya'nın neden üye yapıldığı sorusu sorulmalı'Doç. Volkan Özdemir'e göre İsveç ve Finlandiya'nın neden üye yapıldığı sorusu sorulmalı. Çok kutupluluk ve uluslararası sistemi ifade eden tamamlayıcı kavramın 'büyük güç rekabeti' olduğuna işaret eden Özdemir, önümüzdeki dönemde bunun en çok hissedileceği alanların da Pasifik ve buzulların erimesiyle kuzey rotasının açılacağı Arktik bölgeler olduğuna vurgu yaptı:‘Büyük güç rekabetinde ABD Rusya-Çin yakınlaşmasını görüp Ukrayna ile Rusya'yı oyalıyor'ABD’nin Ukrayna kriziyle başta Almanya olmak üzere Avrupa'da tekrar tahakküm kurduğunu, diğer yandan da Rusya'yı 'şeytanlaştırmaya' giriştiğini belirten Özdemir, Washington'ın bir gözünün de uzun vadede Asya-Pasifik'te asıl rakip gördüğü Çin'de olduğunu dile getirdi. Özdemir'e göre ABD, Rusya-Çin yakınlaşmasını göz önünde bulundurarak aslında Ukrayna meselesiyle ve şimdi Finlandiya ile birlikte Rusya'yı bir şekilde 'oyalıyor':'ABD bu iki ülkenin karar vericilerini ikna için Ukrayna krizini kullanıyor'Özdemir, ABD'nin on yıllardır savaşmayan ve tarafsızlığı kanıksamış iki ülkenin karar vericilerini ikna için Ukrayna krizini bahane ettiğini vurguladı:‘Avrupa’da siyasi iktidarlar buna ne kadar dayanır hep beraber göreceğiz’ABD'nin bu hamlelerine karşılık Rusya ve Çin'in de kartları bulunduğunu ifade eden Özdemir, artan doğalgaz fiyatlarıyla yüksek enflasyon ortamında Avrupa’nın siyasi iktidarının da sarsılacağı dile getirdi:‘Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç üyeliğinde veto hakkını kullanması gerekli ama bu düşük ihtimal’Özdemir'e göre, 70 yıldır elindeki kartları kullanmayan ve NATO tarafından ikincil muamele yapılan Türkiye, PKK'ya verilen destek ortadayken İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinde veto hakkını kullanmalı. Erdoğan'ın söylemlerinin ne kadar eyleme döküleceğine bakılması gerektiğini belirten Özdemir, Ankara'nın veto kartını kullanmasının düşük ihtimal olduğu görüşünde:‘Türkiye Ukrayna krizini dengeli yürütüyor, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinde karar anı gelecektir’Ukrayna krizinin Türkiye açısından şu zamana kadar doğru yönetildiğini belirten Özdemir, bir noktada karar verilmesi gerekeceği ve o anın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda olabileceği görüşünde:

rusya

isveç

finlandiya

çin

iskandinav

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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