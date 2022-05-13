https://tr.sputniknews.com/20220513/twitterda-elon-musk-yonetimine-hazirlik-2-ust-duzey-yonetici-ile-yollar-ayrildi--1056332970.html
Twitter'da Elon Musk yönetimine hazırlık: 2 üst düzey yönetici ile yollar ayrıldı
Twitter'da Elon Musk yönetimine hazırlık: 2 üst düzey yönetici ile yollar ayrıldı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra sosyal medya devinden ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Şirket, iki... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T10:00+0300
2022-05-13T10:00+0300
2022-05-13T10:01+0300
dünya
twitter
yönetici
elon musk
satın alma
ayrılık
şirket
abonelik
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ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın satın almasından sonra sosyal medya devi Twitter'da üst düzey 2 ayrılığın yaşandığı bildirildi. CEO Parag Agrawal, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, şirketin 2 yöneticisi ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrılanlar arasında sosyal medya platformunun tüketici ürünleri başkanı Kayvon Beykpour ve gelirleri denetleyen Bruce Falck yer alıyor. Her iki yönetici de işten çıkarıldıklarını, bunun kendi kararları olmadığını doğruladı. 7 yıldır şirkette çalıştığını belirten Beykpour, babalık iznindeyken işine son verileceğinin kendisine bildirildiğini, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.Falck da ayrılığını Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurdu. Attığı tweeti daha sonra silen Falck'ın platformdaki bio'sunda artık 'işsiz' yazdığı görülüyor. Agrawal, firmanın kurucusu Jack Dorsey'in görevi bırakmasının ardından Aralık ayında CEO olarak göreve başlayınca iki yöneticiyi de bu rollere yerleştirmişti.Bir Twitter sözcüsü, BBC'ye verdiği demeçte, "Sorumlu ve verimli olduğumuzdan emin olmak adına işçilik dışı maliyetleri geri çekiyoruz. Bu haftadan itibaren geçerli olmak üzere, kritik iş rolleri dışında çoğu işe alım operasyonunu duraklatıyoruz" dedi.CEO Agrawal de şirketin bu süreçte mevcut tüm iş tekliflerini gözden geçireceğini ifade etti.
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twitter , yönetici, elon musk, satın alma, ayrılık, şirket, abonelik
Twitter'da Elon Musk yönetimine hazırlık: 2 üst düzey yönetici ile yollar ayrıldı
10:00 13.05.2022 (güncellendi: 10:01 13.05.2022) Abone ol
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra sosyal medya devinden ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Şirket, iki üst düzey yöneticisi ile yolların ayrıldığını doğruladı.
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın satın almasından sonra sosyal medya devi Twitter'da üst düzey 2 ayrılığın yaşandığı bildirildi.
CEO Parag Agrawal, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, şirketin 2 yöneticisi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Ayrılanlar arasında sosyal medya platformunun tüketici ürünleri başkanı Kayvon Beykpour ve gelirleri denetleyen Bruce Falck yer alıyor.
Her iki yönetici de işten çıkarıldıklarını, bunun kendi kararları olmadığını doğruladı. 7 yıldır şirkette çalıştığını belirten Beykpour, babalık iznindeyken işine son verileceğinin kendisine bildirildiğini, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Falck da ayrılığını Twitter
'da yaptığı paylaşımla duyurdu. Attığı tweeti daha sonra silen Falck'ın platformdaki bio'sunda artık 'işsiz' yazdığı görülüyor.
Agrawal, firmanın kurucusu Jack Dorsey'in görevi bırakmasının ardından Aralık ayında CEO olarak göreve başlayınca iki yöneticiyi de bu rollere yerleştirmişti.
Bir Twitter sözcüsü, BBC'ye verdiği demeçte, "Sorumlu ve verimli olduğumuzdan emin olmak adına işçilik dışı maliyetleri geri çekiyoruz. Bu haftadan itibaren geçerli olmak üzere, kritik iş rolleri dışında çoğu işe alım operasyonunu duraklatıyoruz" dedi.
CEO Agrawal de şirketin bu süreçte mevcut tüm iş tekliflerini gözden geçireceğini ifade etti.