https://tr.sputniknews.com/20220513/ukrayna-turkiye-azovstalden-ukrayna-guclerinin-tahliyesi-icin-arabulucu-olmayi-kabul-etti---1056337569.html

Ukrayna: Türkiye, Azovstal’den Ukrayna güçlerinin tahliyesi için arabulucu olmayı kabul etti

Ukrayna: Türkiye, Azovstal’den Ukrayna güçlerinin tahliyesi için arabulucu olmayı kabul etti

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Türkiye’nin, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin tahliyesi konusundaki... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T11:56+0300

2022-05-13T11:56+0300

2022-05-13T11:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

azovstal

neo-nazi

mariupol

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“Azovstal’in tahliyesinin nasıl gerçekleşeceğine dair bir belge imzalanmasını istiyoruz” diyen Vereşuk, fabrika tesislerinden ‘her şeyden önce ağır yaralı güçlerin çıkarılmasını müzakere edeceklerini’ belirtti ve ‘Türkiye’nin söz konusu görüşmelerde arabulucu olmaya hazır olduğunu’ kaydetti. Vereşuk, Rusya’da bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin yer alacağı bir görüşme gerçekleşeceğini belirtip bu görüşmede Ukrayna güçlerinin fabrika tesislerinin tahliyesinin ilk aşamasının ele alınacağını söyledi. Söz konusu aşamanın ağır yaralı askerlerin fabrikadan tahliyesini içereceğini de ekleyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Azovstal fabrikası tesislerinde sadece neo-Nazi Azov taburu güçlerinin değil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ulusal polis ve sınır muhafızları güçlerinin de bulunduğunu söyledi.

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ukrayna, azovstal , neo-nazi, mariupol