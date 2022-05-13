Türkiye
SON DAKİKA| Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabasını görüyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/ukrayna-turkiye-azovstalden-ukrayna-guclerinin-tahliyesi-icin-arabulucu-olmayi-kabul-etti---1056337569.html
Ukrayna: Türkiye, Azovstal’den Ukrayna güçlerinin tahliyesi için arabulucu olmayı kabul etti
Ukrayna: Türkiye, Azovstal’den Ukrayna güçlerinin tahliyesi için arabulucu olmayı kabul etti
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Türkiye’nin, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin tahliyesi konusundaki... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:56+0300
2022-05-13T11:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
azovstal
neo-nazi
mariupol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056337638_0:155:2983:1832_1920x0_80_0_0_5693fa24fb364d60306737ef64a0f805.jpg
“Azovstal’in tahliyesinin nasıl gerçekleşeceğine dair bir belge imzalanmasını istiyoruz” diyen Vereşuk, fabrika tesislerinden ‘her şeyden önce ağır yaralı güçlerin çıkarılmasını müzakere edeceklerini’ belirtti ve ‘Türkiye’nin söz konusu görüşmelerde arabulucu olmaya hazır olduğunu’ kaydetti. Vereşuk, Rusya’da bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin yer alacağı bir görüşme gerçekleşeceğini belirtip bu görüşmede Ukrayna güçlerinin fabrika tesislerinin tahliyesinin ilk aşamasının ele alınacağını söyledi. Söz konusu aşamanın ağır yaralı askerlerin fabrikadan tahliyesini içereceğini de ekleyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Azovstal fabrikası tesislerinde sadece neo-Nazi Azov taburu güçlerinin değil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ulusal polis ve sınır muhafızları güçlerinin de bulunduğunu söyledi.
ukrayna
azovstal
mariupol
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056337638_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0950cd08c4bf072fc6b042fccf4e34d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, azovstal , neo-nazi, mariupol

Ukrayna: Türkiye, Azovstal’den Ukrayna güçlerinin tahliyesi için arabulucu olmayı kabul etti

11:56 13.05.2022
© Sputnik / Алексей КуденкоAzovstal
Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
Abone olTelegram
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Türkiye’nin, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin tahliyesi konusundaki görüşmelerde arabulucu olmayı kabul ettiğini söyledi.
“Azovstal’in tahliyesinin nasıl gerçekleşeceğine dair bir belge imzalanmasını istiyoruz” diyen Vereşuk, fabrika tesislerinden ‘her şeyden önce ağır yaralı güçlerin çıkarılmasını müzakere edeceklerini’ belirtti ve ‘Türkiye’nin söz konusu görüşmelerde arabulucu olmaya hazır olduğunu’ kaydetti.
Vereşuk, Rusya’da bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerinin yer alacağı bir görüşme gerçekleşeceğini belirtip bu görüşmede Ukrayna güçlerinin fabrika tesislerinin tahliyesinin ilk aşamasının ele alınacağını söyledi.
Söz konusu aşamanın ağır yaralı askerlerin fabrikadan tahliyesini içereceğini de ekleyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Azovstal fabrikası tesislerinde sadece neo-Nazi Azov taburu güçlerinin değil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ulusal polis ve sınır muhafızları güçlerinin de bulunduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала