https://tr.sputniknews.com/20220513/urfada-bir-evin-altinda-demir-cagina-ait-duvar-resimleri-bulundu-1056338839.html
Urfa'da bir evin altında Demir Çağı'na ait duvar resimleri bulundu
Urfa'da bir evin altında Demir Çağı'na ait duvar resimleri bulundu
Şanlıurfa’da bir köy evinin altında Demir Çağı’na ait bazı kalıntılara rastlandı. Tanrıların bir araya geldiği tamamlanmamış bir duvar çizimine rastladı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T12:28+0300
2022-05-13T12:28+0300
2022-05-13T12:30+0300
şanlıurfa
yaşam
demir çağı
duvar resmi
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Başbük mahallesinde bir evin altında Demir Çağı dönemine ait duvar resimleri bulundu.Yağmacıların 2017 yılında girdiği evin altında 30 metrelik bir oda keşfedildi. Yetkililer tarafından yakalanan yağmacıların ardından odayı incelemeye başlayan arkeoloki ekibi, duvarda bazı çizimlere rastladı. Çizimlerin tamamlanmamış olması dikkat çekti.Asur İmparatorluğu'na aitNTV’nin CNN’den aktardığı habere göre duvar resmi, milattan önce 9. yüzyıla dayanıyor. Mezopotamya’dan gelen ve daha sonra Anadolu’ya yayılan Yeni Asur İmparatorluğu kültürüne ait olduğu düşünülen kalıntılar, bir grup tanrının toplanmasını resmediyor.‘Bu bölgedeki varlık gösterdiler’Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Tarih Profesörü olan Selim Feruh Adali, “Asur İmparatorluğu Anadolu’nun güneydoğusunda politik güç kurduğunda, Asurlu otoriteler güçlerini kendilerine has bir stilde ifade ettiler” diyerek Asurlular’ın bölgedeki varlıklarını bu yöntemle vurguladıklarını dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210725/edirnede-trak-doneminin-izleri-siliniyor-tarihi-kilise-ve-magaralar-cok-agir-tahribatla-karsi-1045049050.html
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şanlıurfa, demir çağı, duvar resmi
Urfa'da bir evin altında Demir Çağı'na ait duvar resimleri bulundu
12:28 13.05.2022 (güncellendi: 12:30 13.05.2022) Abone ol
Şanlıurfa’da bir köy evinin altında Demir Çağı’na ait bazı kalıntılara rastlandı. Tanrıların bir araya geldiği tamamlanmamış bir duvar çizimine rastladı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Başbük mahallesinde bir evin altında Demir Çağı dönemine ait duvar resimleri bulundu.
Yağmacıların 2017 yılında girdiği evin altında 30 metrelik bir oda keşfedildi. Yetkililer tarafından yakalanan yağmacıların ardından odayı incelemeye başlayan arkeoloki ekibi, duvarda bazı çizimlere rastladı. Çizimlerin tamamlanmamış olması dikkat çekti.
Asur İmparatorluğu'na ait
NTV’nin CNN’den aktardığı habere göre duvar resmi, milattan önce 9. yüzyıla dayanıyor. Mezopotamya’dan gelen ve daha sonra Anadolu’ya yayılan Yeni Asur İmparatorluğu kültürüne ait olduğu düşünülen kalıntılar, bir grup tanrının toplanmasını resmediyor.
‘Bu bölgedeki varlık gösterdiler’
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Tarih Profesörü olan Selim Feruh Adali, “Asur İmparatorluğu Anadolu’nun güneydoğusunda politik güç kurduğunda, Asurlu otoriteler güçlerini kendilerine has bir stilde ifade ettiler” diyerek Asurlular’ın bölgedeki varlıklarını bu yöntemle vurguladıklarını dile getirdi.