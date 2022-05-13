https://tr.sputniknews.com/20220513/uyusturucu-operasyonunda-yakalan-supheli-kimseyi-dovemiyoruz-hemen-narkotige-sikayet-ediyorlar-1056340703.html

Uyuşturucu operasyonunda yakalan şüpheli: 'Kimseyi dövemiyoruz, hemen narkotiğe şikayet ediyorlar'

Uyuşturucu operasyonunda yakalan şüpheli: 'Kimseyi dövemiyoruz, hemen narkotiğe şikayet ediyorlar'

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T13:32+0300

2022-05-13T13:32+0300

2022-05-13T13:32+0300

yaşam

kayseri

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 aylık teknik takipli dosya çerçevesinde çalışma başlattı. Ekipler dosya çerçevesinde kentin farklı noktalarında 8 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kişi yakalanırken, ikametlerde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 26'sına 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 6 kişi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi” demesi şaşırttı.

kayseri

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kayseri