https://tr.sputniknews.com/20220513/yeniden-gozaltina-alinan-metin-gurcan-tutuklandi-1056347292.html

Yeniden gözaltına alınan Metin Gürcan tutuklandı

Yeniden gözaltına alınan Metin Gürcan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan DEVA Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan tutuklandı 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T16:06+0300

2022-05-13T16:06+0300

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türkiye

metin gürcan

tutuklama

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yeniden gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan adliyeye sevk edildi."Casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilen Gürcan, TEM ekiplerince yeniden gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen Gürcan, adliyeye sevk edildi. Gürcan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştıAnkara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etmişti.İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istenmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

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metin gürcan, tutuklama