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https://tr.sputniknews.com/20220513/yunan-parlamentosu-abdnin-ulkede-yeni-usler-acmasina-izin-veren-anlasmayi-onayladi-1056329895.html
Yunan Parlamentosu, ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren anlaşmayı onayladı
Yunan Parlamentosu, ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu, ülkede protestolara neden olan ve ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T01:54+0300
2022-05-13T01:55+0300
dünya
yunanistan
abd
nato
doğu akdeniz
joe biden
askeri üs
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Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan ve halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nda (MDCA) yapılan değişiklikler, Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.'Ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor'Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu, askeri tesislerin yükseltilmesine izin vereceğini ve Ukrayna krizinden sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu ifade ederek, “Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metni yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor” dedi.lk olarak 1990’da imzalanan söz konusu anlaşma, ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor.Beş yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, ABD'nin Yunanistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası'nda 1 askeri deniz üssü dahil olmak üzere 4 askeri üs kurarak varlığını artırmasına izin veriyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, anlaşmayı Yunanistan ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin “temel taşı” olarak nitelendirdi.Miçotakis'in 16 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret etmesi ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi planlanıyor. Miçotakis ve Biden'ın görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını, enerji krizini ve Akdeniz'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Miçotakis’in ayrıca 17 Mayıs’ta ABD Kongresi’ne hitap edeceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-komunist-partisinden-abd-ve-nato-karsiti-eylem-savasa-hayir-1056326316.html
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yunanistan, abd, nato, doğu akdeniz, joe biden, askeri üs

Yunan Parlamentosu, ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren anlaşmayı onayladı

01:54 13.05.2022 (güncellendi: 01:55 13.05.2022)
© REUTERS / Alkis KonstantinidisYunanistan Parlamentosu
Yunanistan Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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Yunanistan Parlamentosu, ülkede protestolara neden olan ve ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı (MDCA) onayladı.
Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan ve halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nda (MDCA) yapılan değişiklikler, Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.
Yunanistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO karşıtı eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
DÜNYA
Yunanistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO karşıtı eylem
Dün, 23:04

'Ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor'

Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu, askeri tesislerin yükseltilmesine izin vereceğini ve Ukrayna krizinden sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu ifade ederek, “Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metni yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor” dedi.

lk olarak 1990’da imzalanan söz konusu anlaşma, ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor.
Beş yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, ABD'nin Yunanistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası'nda 1 askeri deniz üssü dahil olmak üzere 4 askeri üs kurarak varlığını artırmasına izin veriyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, anlaşmayı Yunanistan ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin “temel taşı” olarak nitelendirdi.

Miçotakis'in 16 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret etmesi ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi planlanıyor. Miçotakis ve Biden'ın görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını, enerji krizini ve Akdeniz'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Miçotakis’in ayrıca 17 Mayıs’ta ABD Kongresi’ne hitap edeceği bildirildi.
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