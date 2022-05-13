https://tr.sputniknews.com/20220513/yunan-parlamentosu-abdnin-ulkede-yeni-usler-acmasina-izin-veren-anlasmayi-onayladi-1056329895.html

Yunan Parlamentosu, ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren anlaşmayı onayladı

Yunan Parlamentosu, ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren anlaşmayı onayladı

Yunanistan Parlamentosu, ülkede protestolara neden olan ve ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T01:54+0300

2022-05-13T01:54+0300

2022-05-13T01:55+0300

dünya

yunanistan

abd

nato

doğu akdeniz

joe biden

askeri üs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103387/95/1033879588_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_1b1f01b465992511b963d2de9ecf48ab.jpg

Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan ve halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nda (MDCA) yapılan değişiklikler, Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.'Ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor'Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu, askeri tesislerin yükseltilmesine izin vereceğini ve Ukrayna krizinden sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu ifade ederek, “Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metni yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor” dedi.lk olarak 1990’da imzalanan söz konusu anlaşma, ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor.Beş yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, ABD'nin Yunanistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası'nda 1 askeri deniz üssü dahil olmak üzere 4 askeri üs kurarak varlığını artırmasına izin veriyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, anlaşmayı Yunanistan ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin “temel taşı” olarak nitelendirdi.Miçotakis'in 16 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret etmesi ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi planlanıyor. Miçotakis ve Biden'ın görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını, enerji krizini ve Akdeniz'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Miçotakis’in ayrıca 17 Mayıs’ta ABD Kongresi’ne hitap edeceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-komunist-partisinden-abd-ve-nato-karsiti-eylem-savasa-hayir-1056326316.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, abd, nato, doğu akdeniz, joe biden, askeri üs