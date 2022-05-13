https://tr.sputniknews.com/20220513/yunan-parlamentosu-abdnin-ulkede-yeni-usler-acmasina-izin-veren-anlasmayi-onayladi-1056329895.html
Yunan Parlamentosu, ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren anlaşmayı onayladı
Yunan Parlamentosu, ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu, ülkede protestolara neden olan ve ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T01:54+0300
2022-05-13T01:54+0300
2022-05-13T01:55+0300
dünya
yunanistan
abd
nato
doğu akdeniz
joe biden
askeri üs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103387/95/1033879588_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_1b1f01b465992511b963d2de9ecf48ab.jpg
Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan ve halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nda (MDCA) yapılan değişiklikler, Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.'Ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor'Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu, askeri tesislerin yükseltilmesine izin vereceğini ve Ukrayna krizinden sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu ifade ederek, “Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metni yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor” dedi.lk olarak 1990’da imzalanan söz konusu anlaşma, ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor.Beş yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, ABD'nin Yunanistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası'nda 1 askeri deniz üssü dahil olmak üzere 4 askeri üs kurarak varlığını artırmasına izin veriyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, anlaşmayı Yunanistan ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin “temel taşı” olarak nitelendirdi.Miçotakis'in 16 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret etmesi ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi planlanıyor. Miçotakis ve Biden'ın görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını, enerji krizini ve Akdeniz'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Miçotakis’in ayrıca 17 Mayıs’ta ABD Kongresi’ne hitap edeceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-komunist-partisinden-abd-ve-nato-karsiti-eylem-savasa-hayir-1056326316.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103387/95/1033879588_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_8e84d82eff8cbec6efafa87add79b008.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, abd, nato, doğu akdeniz, joe biden, askeri üs
Yunan Parlamentosu, ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren anlaşmayı onayladı
01:54 13.05.2022 (güncellendi: 01:55 13.05.2022) Abone ol
Yunanistan Parlamentosu, ülkede protestolara neden olan ve ABD’nin ülkede yeni üsler açmasına izin veren ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı (MDCA) onayladı.
Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan ve halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nda (MDCA) yapılan değişiklikler, Yunan parlamentosu tarafından onaylandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da 1'i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.
'Ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor'
Miçotakis parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu, askeri tesislerin yükseltilmesine izin vereceğini ve Ukrayna krizinden sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu ifade ederek, “Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metni yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD’nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor” dedi.
lk olarak 1990’da imzalanan söz konusu anlaşma, ABD'nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor.
Beş yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, ABD'nin Yunanistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası'nda 1 askeri deniz üssü dahil olmak üzere 4 askeri üs kurarak varlığını artırmasına izin veriyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, anlaşmayı Yunanistan ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin “temel taşı” olarak nitelendirdi.
Miçotakis'in 16 Mayıs'ta ABD'yi ziyaret etmesi ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi planlanıyor. Miçotakis ve Biden'ın görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını, enerji krizini ve Akdeniz'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Miçotakis’in ayrıca 17 Mayıs’ta ABD Kongresi’ne hitap edeceği bildirildi.