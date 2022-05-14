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2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı, bebek toprağa verildi
2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı, bebek toprağa verildi
Antalya'da 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı. Anne ifadesinde, psikolojik sorunlar yaşadığını, kızını emzirdikten sonra boğmaya... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T08:18+0300
2022-05-14T08:18+0300
türkiye
antalya
cinayet
anne
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Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen M.G. (25), 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi Manavgat'taki evlerinde karnının iki yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin sabah işe giden damadı O.G.'yi araması ve O.G.’nin eve gelmesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri de olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından Betül bebek, Side Kemer Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Betül’ün toprağa verildiği saatlerde ise Sarılar Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan anne M.G. Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi savcının tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.G.'nin tutuklanmasına ve 3 hafta süresince Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altında tutulmasına karar verildi. Anne M.G.’nin ifadesinde, pandemi sürecinde psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını, 3 haftadır tedavi gördüğünü, kızını emzirdikten sonra boğazını sıkmaya başladığını, boğazını bırakıp meyve bıçağını sapladığını, bunu neden yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi.
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antalya, cinayet, anne

2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı, bebek toprağa verildi

08:18 14.05.2022
© İHA2 YAŞINDAKİ KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ANNE TUTUKLANdı
2 YAŞINDAKİ KIZINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ANNE TUTUKLANdı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© İHA
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Antalya'da 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı. Anne ifadesinde, psikolojik sorunlar yaşadığını, kızını emzirdikten sonra boğmaya çalıştığını ve daha sonra meyve bıçağı ile bıçakladığını, neden yaptığını bilmediğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen M.G. (25), 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi Manavgat'taki evlerinde karnının iki yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin sabah işe giden damadı O.G.'yi araması ve O.G.’nin eve gelmesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri de olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adli tıptaki işlemlerin ardından Betül bebek, Side Kemer Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Betül’ün toprağa verildiği saatlerde ise Sarılar Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan anne M.G. Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı. Nöbetçi savcının tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ettiği M.G.'nin tutuklanmasına ve 3 hafta süresince Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözetim altında tutulmasına karar verildi.
Anne M.G.’nin ifadesinde, pandemi sürecinde psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını, 3 haftadır tedavi gördüğünü, kızını emzirdikten sonra boğazını sıkmaya başladığını, boğazını bırakıp meyve bıçağını sapladığını, bunu neden yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi.
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