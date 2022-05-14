https://tr.sputniknews.com/20220514/95-kez-duzenlenecek-oscarin-2023-tarihi-aciklandi-1056372230.html
95. kez düzenlenecek Oscar'ın 2023 tarihi açıklandı
95. kez düzenlenecek Oscar'ın 2023 tarihi açıklandı
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre 95. Oscar Ödülleri'nin 12 Mart 2023'te düzenleneceği duyuruldu. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T17:35+0300
2022-05-14T17:35+0300
2022-05-14T17:35+0300
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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre 95. Oscar Ödülleri 12 Mart 2023'te gerçekleşecek.Oscar 2023 için genel giriş kategorileri için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Ön oylama 12 Aralık'ta başlayacak ve kısa listeler 21 Aralık'ta ilan edilecek.Tarihlerin tam listesiGenel giriş kategorileri son teslim tarihi: 15 Kasım 2022Ön oylama: 12-15 Aralık 2022 Oscar kısa listeleri duyurusu: 21 Aralık 2022Uygunluk süresi sona eriş: 31 Aralık 2022Adaylık oylaması: 12-17 Ocak 2023Oscar adayları duyurusu: 24 Ocak 2023Final oylaması: 2-7 Mart 2023 95. Oscar Ödülleri: 12 Mart 2023
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oscar, oscar ödül töreni, oscar ödülü, oscar ödülleri
95. kez düzenlenecek Oscar'ın 2023 tarihi açıklandı
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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre 95. Oscar Ödülleri'nin 12 Mart 2023'te düzenleneceği duyuruldu.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin yaptığı açıklamaya göre 95. Oscar Ödülleri 12 Mart 2023'te gerçekleşecek.
Oscar 2023 için genel giriş kategorileri için son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Ön oylama 12 Aralık'ta başlayacak ve kısa listeler 21 Aralık'ta ilan edilecek.
Tarihlerin tam listesi
Genel giriş kategorileri son teslim tarihi: 15 Kasım 2022
Ön oylama: 12-15 Aralık 2022
Oscar kısa listeleri duyurusu: 21 Aralık 2022
Uygunluk süresi sona eriş: 31 Aralık 2022
Adaylık oylaması: 12-17 Ocak 2023
Oscar adayları duyurusu: 24 Ocak 2023
Final oylaması: 2-7 Mart 2023
95. Oscar Ödülleri: 12 Mart 2023