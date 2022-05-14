https://tr.sputniknews.com/20220514/adanada-organize-suc-orgutune-safak-operasyonu-35-gozalti-1056362032.html
Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T08:46+0300
2022-05-14T08:46+0300
2022-05-14T08:46+0300
türkiye
adana
operasyon
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti Operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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adana, operasyon
Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
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Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti Operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.