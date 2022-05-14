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Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T08:46+0300
2022-05-14T08:46+0300
türkiye
adana
operasyon
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti Operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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Adana'da organize suç örgütüne şafak operasyonu: 35 gözaltı

08:46 14.05.2022
© İHA / ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ
ADANA'DA ŞAFAK VAKTİ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© İHA /
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Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti Operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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