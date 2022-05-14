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https://tr.sputniknews.com/20220514/alt-gecide-cop-atip-zarar-verenlerin-fotograflari-asildi-iseyenlerin-goruntuleri-elimizde-1056364008.html
Alt geçide çöp atıp zarar verenlerin fotoğrafları asıldı: 'İşeyenlerin görüntüleri elimizde'
Alt geçide çöp atıp zarar verenlerin fotoğrafları asıldı: 'İşeyenlerin görüntüleri elimizde'
Rize'de belediyenin temizlediği, boyadığı ve tablolarla süslediği ve müzik yayını gerçekleştirdiği yaya alt geçidinde, bazı kişilerin tuvaletini yapıp çöp... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T11:23+0300
2022-05-14T11:23+0300
rize
yaşam
fındıklı
belediye
çöp toplama
ercüment şahin çervatoğlu
zarar
alt geçit
müzik
güvenlik kamerası
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye, Hayati Aykut Parkı ile Atatürk Parkı'nı birbirine bağlayan atıl durumdaki yaya alt geçidini 3 yıl önce yeniledi. Belediyenin temizlediği, boyadığı ve tablolarla süslediği ‘Sanalt Geçit’ adını vererek müzik yayını yaptığı geçitte, bazı kişiler tuvaletini yaptı, çöp attı, tablolara zarar verdi. Belediye yetkilileri güvenlik kameralarından tespit ettiği kişilerin yüzlerini kapatarak o anlarına ilişkin fotoğraf karelerini alt geçide astı.'İşeyenlerin görüntüleri elimizde, tablo olarak bu görüntüleri asalım diyoruz'Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yenileyerek kullanılır hale getirdiğimiz, klasik tabloların bulunduğu ve klasik müziğin çaldığı alt geçitlerde kamera olduğunu unutanlar olmuş. Affedersiniz işeyenler, tabloları yırtanlar, çöplerini atanlar. Tüm görüntüleri elimizde. Tablo olarak bu görüntüleri asalım diyoruz" denildi.'Verdikleri zarar karşısında belediyemizde bir gün çalışacaklar, alt geçidi temizleyecekler'Alt geçide yapılan saldırılar artınca güvenlik kamerası koymak zorunda kaldıklarını söyleyen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, “Önceden atıl durumda ki alt geçidi yenileyerek duvarlarına dünyaca ünlü ressamların resimlerini, portrelerini astık. Müzik yayını başlattık. Adını da 'Sanalt geçit' koyduk. Halkımızın hizmetine sunduk. Maalesef ki birkaç kez vandal saldırıya da uğradık. Baş edemeyince kamera koyduk. Tabloları yırtanlar, çöp atanlar, tuvaletini yapanlar oluyor. Bunların sayısı giderek artınca kameralardan bu anları tespit ettik, fotoğrafladık. Caydırıcı olsun diye zarar verdikleri noktalara yüzlerini kapatarak fotoğraflarını astık. Bu olayları gerçekleştiren 8 kişiyi bulduk. Görüştük 'özür' dilediler ve 'bir daha yapmayacağız’ dediler. Bu kişiler verdikleri zarar karşısında belediyemizde bir gün çalışacaklar. Biz de zarar verdikleri bu alt geçidi onlara temizletmeyi düşünüyoruz. Bu yaptığımız uygulama umarım caydırıcı olur" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/izmir-kirazda-belediye-baskani-ve-kaymakam-yagmur-duasina-katildi-1056123993.html
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rize, fındıklı, belediye, çöp toplama, ercüment şahin çervatoğlu, zarar, alt geçit, müzik, güvenlik kamerası, tablo, tuvalet

Alt geçide çöp atıp zarar verenlerin fotoğrafları asıldı: 'İşeyenlerin görüntüleri elimizde'

11:23 14.05.2022
© DHAAlt geçide çöp atıp tuvaletini yapanların fotoğrafları asıldı
Alt geçide çöp atıp tuvaletini yapanların fotoğrafları asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© DHA
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Rize'de belediyenin temizlediği, boyadığı ve tablolarla süslediği ve müzik yayını gerçekleştirdiği yaya alt geçidinde, bazı kişilerin tuvaletini yapıp çöp atarak tablolara zarar verdiği görüldü. Belediye yetkilileri güvenlik kameralarından tespit ettiği kişilerin yüzlerini kapatarak o anlarına ilişkin fotoğraf karelerini alt geçide astı.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye, Hayati Aykut Parkı ile Atatürk Parkı'nı birbirine bağlayan atıl durumdaki yaya alt geçidini 3 yıl önce yeniledi. Belediyenin temizlediği, boyadığı ve tablolarla süslediği ‘Sanalt Geçit’ adını vererek müzik yayını yaptığı geçitte, bazı kişiler tuvaletini yaptı, çöp attı, tablolara zarar verdi. Belediye yetkilileri güvenlik kameralarından tespit ettiği kişilerin yüzlerini kapatarak o anlarına ilişkin fotoğraf karelerini alt geçide astı.

'İşeyenlerin görüntüleri elimizde, tablo olarak bu görüntüleri asalım diyoruz'

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yenileyerek kullanılır hale getirdiğimiz, klasik tabloların bulunduğu ve klasik müziğin çaldığı alt geçitlerde kamera olduğunu unutanlar olmuş. Affedersiniz işeyenler, tabloları yırtanlar, çöplerini atanlar. Tüm görüntüleri elimizde. Tablo olarak bu görüntüleri asalım diyoruz" denildi.

'Verdikleri zarar karşısında belediyemizde bir gün çalışacaklar, alt geçidi temizleyecekler'

Alt geçide yapılan saldırılar artınca güvenlik kamerası koymak zorunda kaldıklarını söyleyen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, “Önceden atıl durumda ki alt geçidi yenileyerek duvarlarına dünyaca ünlü ressamların resimlerini, portrelerini astık. Müzik yayını başlattık. Adını da 'Sanalt geçit' koyduk. Halkımızın hizmetine sunduk. Maalesef ki birkaç kez vandal saldırıya da uğradık. Baş edemeyince kamera koyduk. Tabloları yırtanlar, çöp atanlar, tuvaletini yapanlar oluyor. Bunların sayısı giderek artınca kameralardan bu anları tespit ettik, fotoğrafladık. Caydırıcı olsun diye zarar verdikleri noktalara yüzlerini kapatarak fotoğraflarını astık. Bu olayları gerçekleştiren 8 kişiyi bulduk. Görüştük 'özür' dilediler ve 'bir daha yapmayacağız’ dediler. Bu kişiler verdikleri zarar karşısında belediyemizde bir gün çalışacaklar. Biz de zarar verdikleri bu alt geçidi onlara temizletmeyi düşünüyoruz. Bu yaptığımız uygulama umarım caydırıcı olur" ifadelerini kullandı.
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