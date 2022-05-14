https://tr.sputniknews.com/20220514/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-turkiye-ile-hem-dostuz-hem-kardesiz-hem-de-artik-resmen-muttefikiz-1056371399.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ile hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ile hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülkenin ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıktığını... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T17:05+0300

2022-05-14T17:05+0300

2022-05-14T17:05+0300

türkiye

ilham aliyev

türkiye

azerbaycan

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de bir daha bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.Türkiye'nin günden güne geliştiğini vurgulayan Aliyev, "Türkiye, bugün dünya çapında bir güç merkezidir, söz sahibidir. Ülke içinde de büyük projeler icra etmeye kadirdir. Bunlar arasında havalimanları, barajlar, yollar, okullar, hastaneler var. Bütün bunlar Türkiye'nin gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile iki ülkenin ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıktığına işaret ederek, "Hem dostuz hem kardeşiz hem de artık resmen müttefikiz. Bu siyaset, atalarımızdan kalan mirastır." dedi.İlk defa Rize'ye geldiğini belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentin cennete benzediğini söylediğini aktardı.Aliyev, "Rize, Türk dünyasına büyük lider ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir, size minnettarız. Bütün Türk dünyası sizinle gurur duyuyor." dedi

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ilham aliyev, türkiye, azerbaycan