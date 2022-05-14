https://tr.sputniknews.com/20220514/baenin-yeni-devlet-baskani-seyh-muhammed-bin-zayid-al-nahyan-oldu-1056366134.html

BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu

BAE'nin hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, yeni Devlet Başkanı... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T13:18+0300

2022-05-14T13:18+0300

2022-05-14T13:18+0300

dünya

bae

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hayatını kaybeden Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid’i devlet başkanı olarak belirledi.Haberde başka detaya yer verilmedi.Halife Bin Zayid Al Nahyan'ın vefatıBAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

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