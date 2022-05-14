https://tr.sputniknews.com/20220514/bakan-karaismailoglu-rize-artvin-havalimani-dunyaya-isik-tutan-olcekte-1056372643.html

Bakan Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanı dünyaya ışık tutan ölçekte

Bakan Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanı dünyaya ışık tutan ölçekte

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde ileri mühendislik... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T18:18+0300

2022-05-14T18:18+0300

2022-05-14T18:18+0300

türkiye

havalimanı

artvin

rize

adil karaismailoğlu

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Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında, bu güzel günün Rize ve Artvin için olduğu kadar Karadeniz ve Türkiye için de unutulmaz bir başlangıç olacağını belirtti.Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetler döneminde hava yolunun yıllık yolcu sayısı 30 milyondan 210 milyona çıkarılarak, havalimanlarını büyüyen, kalkınan, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye'nin vitrini haline getirmenin haklı gururunu hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.Deniz dolgusu üzerinde inşa ettikleri, dünyada benzeri sayılı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın Avrupa'da bir örneğinin olmadığının altını çizen Karaismailoğlu, ileri mühendislik çözümleri kullanılarak tamamen Türk mühendis ve çalışanlarının eseri olan Türkiye'nin denize dolguyla yapılan 2. havalimanını, dünyanın ulaşımına, ticaretine ve turizmine armağan ettiklerini dile getirdi.Karaismailoğlu, bu eserin, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde ileri mühendislik kabiliyetlerinin dünyaya ışık tutan ölçekte olduğunun somut bir örneği olduğuna dikkati çekti.Türkiye'yi, Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe ulaştıracak devasa eserleri projelendirirken ilham kaynaklarının destanlarla dolu şanlı tarih, baş tacı aziz milletin inanç ve değerleri ile örf ve kültürü olduğunu belirten Karaismailoğlu, havalimanını projelendirirken de bölgede hayatın ayrılmaz bir parçası olan çay kültüründen ve yöresel mimariden oldukça faydalandıklarını aktardı.'Hafızalardan silinmeyecek, iz bırakacak bir günü daha hep birlikte yaşıyoruz'Karaismailoğlu, bugün Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında olduklarını, gelecek günlerde açılışlarını yapacakları sırada bekleyen projeler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Büyük bir aşk ve şevkle 20 senedir ülkemize kazandırdığımız eserlerle aziz milletimizin yüce gönlünde daha fazla iz bırakmaya çalışarak, dünyanın gelişmiş öncü ülkesi olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye'mizin güçlü geleceği için 'İşimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz' diyerek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, Rize-Artvin Havalimanı'mızın açılışında, hafızalardan silinmeyecek, iz bırakacak bir günü daha hep birlikte yaşıyoruz. Projemiz bölgenin turizmine, ekonomisine, kalkınmasına ve kültürel tanıtımına ciddi katkılar sağlayacaktır. Karadeniz'e kıyısı bulunan ve Karadeniz havzasındaki komşu ve kardeş ülkelerimizle ilişkilerimize önemli katkılar sunacaktır. Barış, kardeşlik ve dostluk köprülerimizi oldukça güçlendirecektir."Tamamen Türk mühendis ve çalışanların eseri olan Rize-Artvin Havalimanı'nın, mühendislik kabiliyetleri adına bölgeye ve dünyaya "büyük ve güçlü Türkiye'nin" çok önemli mesajı olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Havalimanımız konumuyla, sahip olduğu özelliklerle hükümetimizin, milletimiz için yapamayacağı proje, aşamayacağı engel olmadığını, Türkiye'mizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için hangi şart ve koşulda olursa olsun her şeyin en iyisine layık milletimiz için yatırım yapmaya, hizmet üretmeye devam edeceğimizin habercisidir. Amacımız, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi inşa etmektir."

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havalimanı, artvin, rize, adil karaismailoğlu