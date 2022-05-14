Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220514/bilecikte-iscilerin-oldugu-fabrika-patlamasinda-2-kisi-tutuklandi--1056372388.html
Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı
Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı
Bilecik'teki demir çelik fabrikasında 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T17:44+0300
2022-05-14T17:44+0300
türkiye
bilecik
fabrika
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049712056_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4afddb80f97258ea4acaab6ebef8a393.jpg
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamada işçilerden Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) hayatını kaybetti, Gökhan Taştan yaralandı.Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verildi. Patlamadan yaralı kurtulan Taştan ise Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.Olayla ilgili, fabrikada ustabaşı olarak çalışan M.T., vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen U.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.T. ve R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
bilecik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049712056_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b029e5bdfa23daf5470bd8510f22be3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bilecik, fabrika, patlama

Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı

17:44 14.05.2022
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Bilecik'teki demir çelik fabrikasında 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada işçilerden Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) hayatını kaybetti, Gökhan Taştan yaralandı.
Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verildi. Patlamadan yaralı kurtulan Taştan ise Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Olayla ilgili, fabrikada ustabaşı olarak çalışan M.T., vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen U.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.T. ve R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала