https://tr.sputniknews.com/20220514/bilecikte-iscilerin-oldugu-fabrika-patlamasinda-2-kisi-tutuklandi--1056372388.html
Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı
Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı
Bilecik'teki demir çelik fabrikasında 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T17:44+0300
2022-05-14T17:44+0300
2022-05-14T17:44+0300
türkiye
bilecik
fabrika
patlama
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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlamada işçilerden Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) hayatını kaybetti, Gökhan Taştan yaralandı.Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verildi. Patlamadan yaralı kurtulan Taştan ise Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.Olayla ilgili, fabrikada ustabaşı olarak çalışan M.T., vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen U.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.T. ve R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
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bilecik, fabrika, patlama
Bilecik'te işçilerin öldüğü fabrika patlamasında 2 kişi tutuklandı
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Bilecik'teki demir çelik fabrikasında 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada işçilerden Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) hayatını kaybetti, Gökhan Taştan yaralandı.
Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verildi. Patlamadan yaralı kurtulan Taştan ise Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Olayla ilgili, fabrikada ustabaşı olarak çalışan M.T., vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen U.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.T. ve R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.