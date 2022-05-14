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https://tr.sputniknews.com/20220514/blinken-israil-polisinin-ebu-akilenin-cenaze-torenine-izinsiz-girdigi-goruntulerden-rahatsiziz-1056358234.html
Blinken: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız
Blinken: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail polisinin öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz şekilde girmesinden derin... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T00:49+0300
2022-05-14T00:49+0300
dünya
abd
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Amerikalı gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.Blinken, açıklamasında, "İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntüleri görmekten derin rahatsızlık duyduk. Her bir aile sevdiklerini onurlu ve engelsiz şekilde gömebilmeyi hak ediyor. İsrailli ve Filistinli muhataplarımızla yakın temas halinde olmaya devam ediyoruz ve tarafları tansiyonu daha fazla artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiKatar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
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Blinken: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız

00:49 14.05.2022
© İHA / BONNIE CASH ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© İHA / BONNIE CASH
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail polisinin öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz şekilde girmesinden derin rahatsızlık duyduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Amerikalı gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.
Blinken, açıklamasında, "İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntüleri görmekten derin rahatsızlık duyduk. Her bir aile sevdiklerini onurlu ve engelsiz şekilde gömebilmeyi hak ediyor. İsrailli ve Filistinli muhataplarımızla yakın temas halinde olmaya devam ediyoruz ve tarafları tansiyonu daha fazla artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.
Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.
İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
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