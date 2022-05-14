https://tr.sputniknews.com/20220514/bmgk-filistinli-gazetecinin-oldurulmesini-kinadi-derhal-seffaf-sorusturma-yapilmali-1056362166.html

BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı: 'Derhal Şeffaf soruşturma yapılmalı'

BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı: 'Derhal Şeffaf soruşturma yapılmalı'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak, derhal kapsamlı... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T09:26+0300

2022-05-14T09:26+0300

2022-05-14T09:27+0300

dünya

al jazeera

katar

şirin ebu akile

cenin mülteci kampı

israil

filistin

batı şeria

israil-filistin sorunu

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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BM Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada İsrail askerleri tarafından öldürülen 51 yaşındaki gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan BM Güvenlik Konseyi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. BMGK açıklamasında, gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı.Ne olmuştu?Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetmişti.Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu. Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220514/filistin-bassavciligi-israil-ordusu-gazeteci-ebu-akileyi-cinayet-kastiyla-oldurdu-1056358748.html

katar

israil

filistin

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