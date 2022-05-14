https://tr.sputniknews.com/20220514/bmgk-filistinli-gazetecinin-oldurulmesini-kinadi-derhal-seffaf-sorusturma-yapilmali-1056362166.html
BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı: 'Derhal Şeffaf soruşturma yapılmalı'
BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı: 'Derhal Şeffaf soruşturma yapılmalı'
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak, derhal kapsamlı... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T09:26+0300
2022-05-14T09:26+0300
2022-05-14T09:27+0300
dünya
al jazeera
katar
şirin ebu akile
cenin mülteci kampı
israil
filistin
batı şeria
israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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BM Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada İsrail askerleri tarafından öldürülen 51 yaşındaki gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan BM Güvenlik Konseyi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. BMGK açıklamasında, gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı.Ne olmuştu?Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetmişti.Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu. Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220514/filistin-bassavciligi-israil-ordusu-gazeteci-ebu-akileyi-cinayet-kastiyla-oldurdu-1056358748.html
katar
israil
filistin
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al jazeera, katar, şirin ebu akile, cenin mülteci kampı, israil, filistin, batı şeria, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), soruşturma, ali es sumudi , gazeteci
BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı: 'Derhal Şeffaf soruşturma yapılmalı'
09:26 14.05.2022 (güncellendi: 09:27 14.05.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak, derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada İsrail askerleri tarafından öldürülen 51 yaşındaki gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan BM Güvenlik Konseyi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. BMGK açıklamasında, gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı.
Ne olmuştu?
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetmişti.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu. Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.