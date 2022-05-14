Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220514/bodrumda-plaja-beyaz-kum-serme-hazirligi-yapan-otele-idari-yaptirim-1056359373.html
Bodrum'da plaja beyaz kum serme hazırlığı yapan otele idari yaptırım
Bodrum'da plaja beyaz kum serme hazırlığı yapan otele idari yaptırım
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin, sahile beyaz kum sermek için hazırlık yaptığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 13 çuval beyaz kum bulan ekipler... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T02:20+0300
2022-05-14T02:20+0300
türkiye
bodrum
kum
sahte
muğla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1056359348_2:0:676:379_1920x0_80_0_0_311b789e8b05a955a0f23673a8aa9fdf.png
Bodrum'da, sahile beyaz kum dökme hazırlığı yapan otelin işletmecilerinin planları su yüzüne çıkarıldı.Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu ekipleri, sezon hazırlıklarını yapan turizm tesislerinde kıyı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Gümbet Koyu'nda bir otelin sahile beyaz kum serimi yapıldığı ihbarını alan belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, 13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi henüz yapılmadığı tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sırasında ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Yerinde yapılan kontrollerde çuvallardaki beyaz kum ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulandı. İncelemelerin ardından beyaz kum dolu çuvallar, belediye ekipleri kontrolünde iş makinesi yardımıyla getirildiği TIR'a geri yüklenerek bölgeden gönderildi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, ekiplerimiz ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını bozacak müdahalelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir" dedi.
türkiye
bodrum
kum
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1056359348_86:0:591:379_1920x0_80_0_0_65548acd53ff995e35ef581e2b1d87d9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bodrum, kum, sahte, muğla

Bodrum'da plaja beyaz kum serme hazırlığı yapan otele idari yaptırım

02:20 14.05.2022
© DHAsahte kum
sahte kum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin, sahile beyaz kum sermek için hazırlık yaptığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 13 çuval beyaz kum bulan ekipler, otele idari yaptırım uyguladı.
Bodrum'da, sahile beyaz kum dökme hazırlığı yapan otelin işletmecilerinin planları su yüzüne çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu ekipleri, sezon hazırlıklarını yapan turizm tesislerinde kıyı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gümbet Koyu'nda bir otelin sahile beyaz kum serimi yapıldığı ihbarını alan belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, 13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi henüz yapılmadığı tespit edildi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sırasında ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Yerinde yapılan kontrollerde çuvallardaki beyaz kum ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulandı. İncelemelerin ardından beyaz kum dolu çuvallar, belediye ekipleri kontrolünde iş makinesi yardımıyla getirildiği TIR'a geri yüklenerek bölgeden gönderildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, ekiplerimiz ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını bozacak müdahalelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала