https://tr.sputniknews.com/20220514/ceyhanda-kopeklerden-kacarken-duserek-agir-yaralanan-sahis-hayatini-kaybetti-1056357978.html
Ceyhan’da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Ceyhan’da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Adana’nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T00:09+0300
2022-05-14T00:09+0300
2022-05-14T00:09+0300
türkiye
sokak köpeği
adana
ceyhan
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Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti. Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.
türkiye
adana
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sokak köpeği, adana, ceyhan
Ceyhan’da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti.
Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.