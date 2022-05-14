https://tr.sputniknews.com/20220514/ceyhanda-kopeklerden-kacarken-duserek-agir-yaralanan-sahis-hayatini-kaybetti-1056357978.html

Ceyhan’da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Ceyhan’da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T00:09+0300

2022-05-14T00:09+0300

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türkiye

sokak köpeği

adana

ceyhan

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Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti. Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.

türkiye

adana

ceyhan

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sokak köpeği, adana, ceyhan