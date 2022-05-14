https://tr.sputniknews.com/20220514/cumhurbaskani-erdogan-2022-yas-cay-alim-fiyatini-acikladi-1056373751.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yaş çay alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yaş çay alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını ve destekleme fiyatını... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T20:04+0300
2022-05-14T20:04+0300
2022-05-14T20:04+0300
türkiye
çay
fiyat
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. Günde 100'er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projelendirildi. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum."
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çay, fiyat, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yaş çay alım fiyatını açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını ve destekleme fiyatını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'dan bu tarafa olan bölgenin en önemli gelir kaynağının çay üretimi olduğunu belirterek 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Yeni yaş çay alım fiyatımızın bölgemize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum.
Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli çay üreticilerine vermek istiyorum. Günde 100'er ton kapasiteye sahip 5 binin üzerinde üreticimize hizmet verecek İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının inşaatları şu anda projelendirildi. Bu fabrikalarımız inşallah önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Yeni çay fabrikalarımızın da hayırlı olmasını diliyorum."