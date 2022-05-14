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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na indi
https://tr.sputniknews.com/20220514/cumhurbaskani-erdogani-tasiyan-ucak-rize-artvin-havalimanina-indi-1056366543.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na indi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına katılıyor.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Rize-Artvin Havalimanı'na indi

13:35 14.05.2022 (güncellendi: 13:36 14.05.2022)
© AARize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Türkiye'nin yüz ölçümünü de değiştiren 3 milyon metrekarelik alanda deniz doldurularak tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların ilk inişi ile açılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına katılıyor.
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