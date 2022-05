Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Finlandiya ve İsveç'e NATO kapısını kapatmadık

https://tr.sputniknews.com/20220514/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-finlandiya-ve-isvece-nato-kapisini-kapatmadik-1056372931.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya adaylığına kapıyı kapatmadığını söyledi. Ancak bu iki ülkenin Türkiye'nin... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

Reuters'a konuşan Kalın, ''Kapıyı kapatmıyoruz. Aslında Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu olan konuyu gündeme getiriyoruz'' dedi.Kalın, PKK'nın Avrupa ülkelerinde para ve üye topladığını, özellikle İsveç'teki varlıklarının yoğun olduğunu ve Stockholm'ün bu durumun farkında olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Bizim temel beklentimiz NATO ittifakının ruhuna, maksadına uygun bir şekilde mevcut üyelerin yahut katılma ihtimali olan diğer aday ülkelerin bizim ulusal güvenliğimizi de dikkate, ciddiye almalarıdır. Cumhurbaşkanımız gayet haklı olarak İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı söz konusu olduğunda özellikle İsveç'teki PKK varlığına dikkat çekti." dedi.Kalın, İsveç'le bu konuda görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Sözcü, ''Eğer Finlandiya ve İsveç halkları kendi güvenliğinden endişeliyse bizim halkımız da kendisinin güvenliğinden endişeli. Ortak bir bakış açısından yaklaşmalıyız'' dedi.Türkiye’nin iki ülkenin NATO üyeliğine tamamıyla karşı olmadığına işaret eden Kalın, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:"NATO'nun genişlemesi bu dönemde eğer gerçekleşecekse o zaman gelin Türkiye gibi NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip, son derece önemli, güvenli büyük bir müttefikinin temel ulusal güvenlik meselesi olan PKK ve FETÖ mevcudiyetini tekrar masaya yatıralım. Eğer NATO'ya bir ülke üye olarak girmeyi düşünüyorsa o zaman NATO'nun üyesi olan bir müttefikin ulusal egemenliğine tehdit teşkil eden bir konuyla ilgili de net bir tavır alması gerekir. Bununla ilgili somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atıldıktan sonra süreci hep birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz."‘Azovstal’deki yaralı Ukraynalı askerlerin Türk gemisiyle İstanbul’a tahliyesini içeren bir teklif sunduk’Kalın Reuters’a açıklamalarında ayrıca, Azovstal çelik fabrikası tesislerinde sıkışıp kalan yaralı Ukraynalı askerlerin deniz yolu ile tahliye edilmelerini içeren bir teklifte bulunduklarını söyledi. Kalın’ın anlattığına göre söz konusu teklif, yaralı askerlerin kara yolu ile Ukrayna’nın Zaporojye bölgesindeki Berdyansk limanına ulaştırılmasını, Azak Denizi’ndeki bu limandan da bir Türk gemisiyle Karadeniz üstünden İstanbul’a getirilmeleri planını içeriyordu.Planı iki hafta önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü belirten Kalın, tekliflerinin hâlâ geçerli olduğunu, ancak şu an için Rusya’nın bu planı kabul etmediğini söyledi.Bunun yanında tahliye planının gerçekleşebileceğine dair inancı olduğunu kaydeden Kalın, “(Yaralı askerlerin tahliyesini gerçekleştirecek) gemi hâlâ İstanbul’da. yola çıkmaya hazır, fakat Berdyansk’a gidip yaralı askerleri Türkiye’ye getirmesi için Rusya ve Ukrayna taraflarının nihai izinlerini bekliyoruz” dedi.Azovstal çelik fabrikası tesisleri, Mariupol’de Rusya ordusunun denetiminde olmayan tek alan. Mariupol’deki Ukraynalı güçler de fabrika tesislerine sıkışmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fabrikaya karşı saldırıya geçilmemesi, fakat burasının kimsenin dışarı çıkmayacağı şekilde kuşatma altında tutulması emrini vermişti. Bununla beraber Kremlin yetkilileri, fabrikadaki Ukrayna güçlerinin silah bırakmaları şartıyla buradan her an ayrılabileceklerini söylüyor.

