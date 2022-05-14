https://tr.sputniknews.com/20220514/erdogan-dunya-ciftciler-gununu-kutladi-ciftcilerimizin-yaninda-olmaya-devam-edecegiz-1056373352.html

Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı: 'Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı: 'Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunulan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T19:39+0300

2022-05-14T19:39+0300

2022-05-14T19:39+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

çiftçi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Kendi kendimize yeterli olabilmenin teminatı olan, emeğin, üretmenin, alın terinin mesleğini icra eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. 20 yılda 464 milyar lira destekte bulunduğumuz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında yer verdiği görselde, 2022'de çiftçilere 29 milyar lira destek sağlanacağı aktarıldı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, çiftçi