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Finlandiya, NATO üyeliği konusunda 'Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceklerini' umuyor
Finlandiya, NATO üyeliği konusunda 'Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceklerini' umuyor
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T23:12+0300
2022-05-14T23:12+0300
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Haavisto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.Türkiye’nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı."Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu" kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.Haavisto, "Bugün burada NATO toplantısında da görüşeceğiz." dedi.Yakın diyalog içinde olmaya devam edeceklerini belirten Haavisto, ülkesinin Avrupa ve dünyanın güvenliği için terörle mücadelenin öneminin farkında olduğunu sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220514/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-finlandiya-ve-isvece-nato-kapisini-kapatmadik-1056372931.html
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finlandiya, nato, türkiye

Finlandiya, NATO üyeliği konusunda 'Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceklerini' umuyor

23:12 14.05.2022
© Fatih AktaşDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği başkent Helsinki'de, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ​​ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği başkent Helsinki'de, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ​​ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© Fatih Aktaş
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Haavisto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.
Türkiye’nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.
"Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu" kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.
Haavisto, "Bugün burada NATO toplantısında da görüşeceğiz." dedi.
Yakın diyalog içinde olmaya devam edeceklerini belirten Haavisto, ülkesinin Avrupa ve dünyanın güvenliği için terörle mücadelenin öneminin farkında olduğunu sözlerine ekledi.
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
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