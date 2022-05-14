Google Çeviri'ye 24 yeni dil eklendi

"Gana'da 11 milyon kişinin konuştuğu "Ashante", Mali'de 14 milyon kişinin konuştuğu "Bambara", Gana ve Togo'da 7 milyon kişinin konuştuğu "Jeje", Sierra Leone'de 4 milyon kişinin konuştuğu "Krio", Uganda ve Ruanda'da 20 milyon kişinin konuştuğu "Luganda", Etiyopya ve Kenya'da 37 milyon kişinin konuştuğu "Oromo", Kongo Cumhuriyeti, Angola, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 45 milyon kişinin konuştuğu "Lingala", Güney Afrika'da 14 milyon kişinin konuştuğu "Sepedi", Eritre ve Etiyopya'da 8 milyon kişinin konuştuğu "Tigrinya" ve Esvatini, Mozambik, Güney Afrika ve Zimbabve'de 7 milyon kişinin konuştuğu "Tsongo"