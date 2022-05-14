https://tr.sputniknews.com/20220514/hindistan-bugday-ihracatini-yasakladi-1056375031.html
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Hindistan Resmi Gazetesi'nde buğday ihracatına yönelik değişiklik yayımlandı. Söz konusu değişikliğe göre, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T21:56+0300
2022-05-14T21:56+0300
2022-05-14T21:56+0300
dünya
hindistan
buğday
ihracat
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Değişiklikle, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması amaçlanıyor.Buğday fiyatlarındaki tırmanışın Hindistan'daki, komşu ve savunmasız durumdaki ülkelerdeki gıda güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekildi.Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.
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hindistan, buğday, ihracat
Hindistan buğday ihracatını yasakladı
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Hindistan Resmi Gazetesi'nde buğday ihracatına yönelik değişiklik yayımlandı. Söz konusu değişikliğe göre, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle buğday ihracatı yasaklandı.
Değişiklikle, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması amaçlanıyor.
Buğday fiyatlarındaki tırmanışın Hindistan'daki, komşu ve savunmasız durumdaki ülkelerdeki gıda güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekildi.
Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.
Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.