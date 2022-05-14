https://tr.sputniknews.com/20220514/israilli-bakan-filistinli-gazetecinin-cenazesine-iliskin-konustu-israilin-imajini-zedeledi-1056370395.html

İsrailli Bakan, Filistinli gazetecinin cenazesine ilişkin konuştu: 'İsrail'in imajını zedeledi'

İsrailli Bakan, Filistinli gazetecinin cenazesine ilişkin konuştu: 'İsrail'in imajını zedeledi'

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Filistinli saha muhabiri Şirin Ebu Akile'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin konuşan Bölgesel İş... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T16:31+0300

2022-05-14T16:31+0300

2022-05-14T16:31+0300

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şiddet

şirin ebu akile

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İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı İsavi Feric, İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesi sırasında İsrail polisinin uyguladığı şiddeti 'ahlaki bir felaket' olarak nitelendirdi.Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'in sol partilerinden Meretz milletvekili ve kabinede bakanlık yapan Feric, Holon kentinde katıldığı bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenazesine katılanlara saldırmasını değerlendirdi. Feric, "Gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki bazı polis memurlarının davranışı ahlaki bir felaketti ve İsrail'in imajını zedeledi" ifadelerini kullandı.'Filistin bayrağı yasaları ihlal etmiyor'"Polisin Filistin bayraklarından korkmasını anlayamıyorum. Filistin bayrağı yasaları ihlal etmiyor" diyen Feric, "Filistinli bakanlarla oturduğumda, müzakere masasında İsrail ve Filistin bayrakları var" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220514/blinken-israil-polisinin-ebu-akilenin-cenaze-torenine-izinsiz-girdigi-goruntulerden-rahatsiziz-1056358234.html

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