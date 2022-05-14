https://tr.sputniknews.com/20220514/karadenizde-denizin-rengi-turuncuya-dondu-ilk-defa-boyle-bir-sey-gorduk-1056362313.html

Karadeniz'de denizin rengi turuncuya döndü: 'İlk defa böyle bir şey gördük'

Karadeniz'de denizin rengi turuncuya döndü: 'İlk defa böyle bir şey gördük'

Karaburun Sahili'nde, deniz suyunun rengi bölüm bölüm turuncu ve kızıla döndü. Çevredekiler denize boya döküldüğünü sanarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T09:27+0300

2022-05-14T09:27+0300

2022-05-14T09:27+0300

yaşam

karadeniz

deniz

kirlilik

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Karaburun Sahilinde, denizin renginin turuncu ve kızıla dönmesinin ardından, çevredeki vatandaşlar yetkililere bildirimde bulundu. İhbar üzerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı çevre mühendisleri ve laboratuvar ekipleri, denizden numune alarak Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gemisine gönderdi. 'Alg patlaması olabilir'Değişimin nedeni, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan alg patlaması olarak tahmin edilirken kesin neden incelemenin ardından netleşecek. Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, "Denizden aldığımız numunelerin müsilaj, alg patlaması veya polen kaynaklı bir renk değişimi olup olmadığına ilişkin TÜBİTAK tarafından gerekli analizlerin yapılmasını sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl görmüş olduğumuz müsilaj etken bakterisine benzemiyor. Polen veya alg patlamasından kaynaklı olabilir. Yapmış olduğumuz analizlerde azot ve fosfor yükünün devam ettiğini gördük. Besin tozu olarak adlandırdığımız azot ve fosforun suda mevcudiyeti bakterilerin de artmasına biyolojik üretimin devam etmesine neden oluyor. Dolayısıyla müsilaj etken bakterisi mi ya da alg mi ancak analizler sonucu tespit edeceğiz." dedi.'Çok üzücü durum'Denize yüzmeye gelen Mustafa Şahan ise "Çocukluğumdan beri buraya yüzmeye gelirim. Aslında İstanbul'un en temiz denizlerinden biri. Sonuçta Karadeniz. Kirlenmeyi ilk defa gördüm. Denize girmek için geldim. Neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama çok üzücü bir durum" diye konuştu.30 yıldır Karaburun'da yaşadığını belirten Duygu Çiğdem "30 yıldır burada yaşıyoruz, burada yüzüyoruz, ilk defa böyle bir şey gördük. Sabah deniz tertemizdi şu an kırmızı. İlerde arıtma var, arıtma tesisinden dolayı mı bilmiyorum" dedi.

karadeniz

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karadeniz, deniz, kirlilik