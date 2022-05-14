https://tr.sputniknews.com/20220514/katar-emiri-sicak-karsilamadan-oturu-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-etti-1056357812.html

Katar Emiri 'sıcak karşılamadan' ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Katar Emiri 'sıcak karşılamadan' ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T00:03+0300

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dünya

türkiye

katar

şeyh temim bin hamad el sani

recep tayyip erdoğan

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Şeyh Temim, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan'ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, "Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Şeyh Temim, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şeyh Temim'i Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşılamış, bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220513/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-bir-araya-geldi-1056348376.html

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türkiye, katar, şeyh temim bin hamad el sani, recep tayyip erdoğan