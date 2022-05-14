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Katar Emiri 'sıcak karşılamadan' ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Katar Emiri 'sıcak karşılamadan' ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T00:03+0300
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dünya
türkiye
katar
şeyh temim bin hamad el sani
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Şeyh Temim, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan'ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, "Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Şeyh Temim, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şeyh Temim'i Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşılamış, bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220513/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-bir-araya-geldi-1056348376.html
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türkiye, katar, şeyh temim bin hamad el sani, recep tayyip erdoğan

Katar Emiri 'sıcak karşılamadan' ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

00:03 14.05.2022 (güncellendi: 00:05 14.05.2022)
© İHA / METİN BAŞAR - ÖMER KARAOĞLUKatar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© İHA / METİN BAŞAR - ÖMER KARAOĞLU
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Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Şeyh Temim, İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan'ın kendisini kapıda karşıladığı fotoğrafı paylaşan Şeyh Temim, "Sıcak karşılamadan ötürü sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şeyh Temim, şöyle devam etti:
"Bugün kardeşim Sayın Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmede ikili ilişkiler ile kardeş iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve evrensel meselelerle ilgili son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şeyh Temim'i Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşılamış, bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
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