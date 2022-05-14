https://tr.sputniknews.com/20220514/meteoroloji-sicakliklar-2-ila-4-derece-artacak-1056361352.html
Meteoroloji: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak
Meteoroloji: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak
Yurt genelinde yarın yağış beklenmezken, sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Pazar günü, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T07:20+0300
2022-05-14T07:20+0300
2022-05-14T07:20+0300
yaşam
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Pazar günü, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde güneşli hava hakim olacak.
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meteoroloji, hava durumu
Meteoroloji: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak
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Yurt genelinde yarın yağış beklenmezken, sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Pazar günü, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bahar yağmurları etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde güneşli hava hakim olacak.