https://tr.sputniknews.com/20220514/meteoroloji-sicakliklar-2-ila-4-derece-artacak-1056361352.html

Meteoroloji: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Meteoroloji: Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak

Yurt genelinde yarın yağış beklenmezken, sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Pazar günü, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T07:20+0300

2022-05-14T07:20+0300

2022-05-14T07:20+0300

yaşam

meteoroloji

hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101697/32/1016973231_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_d41dd90f425b2c1559d55fd7401e42df.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Burdur, Antalya'nın iç batı ilçeleri, Kars, Ardahan, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Pazar günü, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bahar yağmurları etkili olacak. Kalan kesimlerde güneşli hava hakim olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteoroloji, hava durumu