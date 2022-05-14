https://tr.sputniknews.com/20220514/milli-aricilik-projesine-sabotaj-ekipler-sorusturmayi-derinlestirdi-1056373585.html

Milli arıcılık projesine sabotaj: Ekipler soruşturmayı derinleştirdi

Milli arıcılık projesine sabotaj: Ekipler soruşturmayı derinleştirdi

Tekirdağ'da milli arıcılık projesinin talan edilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'nin TRT Haber'den öğrendiği sabotajla ilgili soruşturma derinleştirildi... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T20:02+0300

2022-05-14T20:02+0300

2022-05-14T20:02+0300

yaşam

arı

tekirdağ

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Arılar öldürüldü, petekler talan edildi. Genetik olarak üstün vasıflara sahip arı kolonileri ana arılarla birlikte çalındı. 7 yıllık emek yok oldu.Soruşturma derinleştirildiProje, 2015'te Tarım Bakanlığı'na “Türk Milli Veteriner İlaç Projesi” olarak sunuldu. Projede kullanılan arılar, dünyada ilk defa kalıntılardan ve hastalıklardan ari türler olma özelliği taşıyordu. Jandarma incelemesini derinleştirildi. Olay yerinden parmak izi toplandı. Milli ilaç projesine yapılan sabotaj ve saldırıyla ilgili il jandarma komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik kameralarını tek tek inceliyor.10 dönümlük alandaki çalışmayla "arı kenesi" olarak da bilinen "varroa" parazitine karşı mücadele yöntemleri araştırılıyordu. Parazit, Türkiye'de arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere yol açıyor.Üstün arı ırkları projesi dünyada da ilgiyle takip ediliyordu.

tekirdağ

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arı, tekirdağ