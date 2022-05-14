https://tr.sputniknews.com/20220514/milli-aricilik-projesine-sabotaj-ekipler-sorusturmayi-derinlestirdi-1056373585.html
Milli arıcılık projesine sabotaj: Ekipler soruşturmayı derinleştirdi
Milli arıcılık projesine sabotaj: Ekipler soruşturmayı derinleştirdi
Tekirdağ'da milli arıcılık projesinin talan edilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'nin TRT Haber'den öğrendiği sabotajla ilgili soruşturma derinleştirildi... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T20:02+0300
2022-05-14T20:02+0300
2022-05-14T20:02+0300
yaşam
arı
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055852698_471:0:4112:2048_1920x0_80_0_0_3bd9fdcab965730fa8d34249dd644c92.jpg
Arılar öldürüldü, petekler talan edildi. Genetik olarak üstün vasıflara sahip arı kolonileri ana arılarla birlikte çalındı. 7 yıllık emek yok oldu.Soruşturma derinleştirildiProje, 2015'te Tarım Bakanlığı'na “Türk Milli Veteriner İlaç Projesi” olarak sunuldu. Projede kullanılan arılar, dünyada ilk defa kalıntılardan ve hastalıklardan ari türler olma özelliği taşıyordu. Jandarma incelemesini derinleştirildi. Olay yerinden parmak izi toplandı. Milli ilaç projesine yapılan sabotaj ve saldırıyla ilgili il jandarma komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik kameralarını tek tek inceliyor.10 dönümlük alandaki çalışmayla "arı kenesi" olarak da bilinen "varroa" parazitine karşı mücadele yöntemleri araştırılıyordu. Parazit, Türkiye'de arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere yol açıyor.Üstün arı ırkları projesi dünyada da ilgiyle takip ediliyordu.
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055852698_926:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_cbd97b9b045833655761a3a24f782518.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arı, tekirdağ
Milli arıcılık projesine sabotaj: Ekipler soruşturmayı derinleştirdi
Abone ol
Tekirdağ'da milli arıcılık projesinin talan edilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'nin TRT Haber'den öğrendiği sabotajla ilgili soruşturma derinleştirildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yönetimi de soruşturmayı yakından takip ediyor.
Arılar öldürüldü, petekler talan edildi. Genetik olarak üstün vasıflara sahip arı kolonileri ana arılarla birlikte çalındı. 7 yıllık emek yok oldu.
Soruşturma derinleştirildi
Proje, 2015'te Tarım Bakanlığı'na “Türk Milli Veteriner İlaç Projesi” olarak sunuldu.
Projede kullanılan arılar, dünyada ilk defa kalıntılardan ve hastalıklardan ari türler olma özelliği taşıyordu. Jandarma incelemesini derinleştirildi. Olay yerinden parmak izi toplandı. Milli ilaç projesine yapılan sabotaj ve saldırıyla ilgili il jandarma komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik kameralarını tek tek inceliyor.
10 dönümlük alandaki çalışmayla "arı kenesi" olarak da bilinen "varroa" parazitine karşı mücadele yöntemleri araştırılıyordu. Parazit, Türkiye'de arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere yol açıyor.
Üstün arı ırkları projesi dünyada da ilgiyle takip ediliyordu.