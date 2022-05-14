Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220514/milli-aricilik-projesine-sabotaj-ekipler-sorusturmayi-derinlestirdi-1056373585.html
Milli arıcılık projesine sabotaj: Ekipler soruşturmayı derinleştirdi
Milli arıcılık projesine sabotaj: Ekipler soruşturmayı derinleştirdi
Tekirdağ'da milli arıcılık projesinin talan edilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'nin TRT Haber'den öğrendiği sabotajla ilgili soruşturma derinleştirildi... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T20:02+0300
2022-05-14T20:02+0300
yaşam
arı
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055852698_471:0:4112:2048_1920x0_80_0_0_3bd9fdcab965730fa8d34249dd644c92.jpg
Arılar öldürüldü, petekler talan edildi. Genetik olarak üstün vasıflara sahip arı kolonileri ana arılarla birlikte çalındı. 7 yıllık emek yok oldu.Soruşturma derinleştirildiProje, 2015'te Tarım Bakanlığı'na “Türk Milli Veteriner İlaç Projesi” olarak sunuldu. Projede kullanılan arılar, dünyada ilk defa kalıntılardan ve hastalıklardan ari türler olma özelliği taşıyordu. Jandarma incelemesini derinleştirildi. Olay yerinden parmak izi toplandı. Milli ilaç projesine yapılan sabotaj ve saldırıyla ilgili il jandarma komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik kameralarını tek tek inceliyor.10 dönümlük alandaki çalışmayla "arı kenesi" olarak da bilinen "varroa" parazitine karşı mücadele yöntemleri araştırılıyordu. Parazit, Türkiye'de arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere yol açıyor.Üstün arı ırkları projesi dünyada da ilgiyle takip ediliyordu.
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055852698_926:0:3657:2048_1920x0_80_0_0_cbd97b9b045833655761a3a24f782518.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arı, tekirdağ

Milli arıcılık projesine sabotaj: Ekipler soruşturmayı derinleştirdi

20:02 14.05.2022
© İHA / Yüzlerce kovan arı telef oldu
Yüzlerce kovan arı telef oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© İHA /
Abone olTelegram
Tekirdağ'da milli arıcılık projesinin talan edilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye'nin TRT Haber'den öğrendiği sabotajla ilgili soruşturma derinleştirildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yönetimi de soruşturmayı yakından takip ediyor.
Arılar öldürüldü, petekler talan edildi. Genetik olarak üstün vasıflara sahip arı kolonileri ana arılarla birlikte çalındı. 7 yıllık emek yok oldu.

Soruşturma derinleştirildi

Proje, 2015'te Tarım Bakanlığı'na “Türk Milli Veteriner İlaç Projesi” olarak sunuldu.
Projede kullanılan arılar, dünyada ilk defa kalıntılardan ve hastalıklardan ari türler olma özelliği taşıyordu. Jandarma incelemesini derinleştirildi. Olay yerinden parmak izi toplandı. Milli ilaç projesine yapılan sabotaj ve saldırıyla ilgili il jandarma komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik kameralarını tek tek inceliyor.
10 dönümlük alandaki çalışmayla "arı kenesi" olarak da bilinen "varroa" parazitine karşı mücadele yöntemleri araştırılıyordu. Parazit, Türkiye'de arı kolonilerinin sönmesine ve bal üretiminde önemli derecede düşüşlere yol açıyor.
Üstün arı ırkları projesi dünyada da ilgiyle takip ediliyordu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала