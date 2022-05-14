https://tr.sputniknews.com/20220514/milli-sporcu-ilke-ozyuksel-dunya-ucuncusu-oldu-1056366725.html
Milli sporcu İlke Özyüksel dünya üçüncüsü oldu
Milli sporcu İlke Özyüksel dünya üçüncüsü oldu
Türk milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında bronz madalya kazandı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T13:47+0300
2022-05-14T13:47+0300
2022-05-14T13:48+0300
milli sporcu
spor
bronz madalya
dünya şampiyonası
türkiye
bulgaristan
ilke özyüksel
türkiye modern pentatlon federasyonu
modern pentatlon birliği (uipm)
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İlke Özyüksel'in de aralarında bulunduğu 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde binicilik, eskrim, yüzme ve laser run etaplarının gerçekleştiği belirtildi.Yeni formatta 90 dakika içinde yapılan yarışta başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220508/turk-milli-halterci-dilara-narin-dunya-sampiyonu-oldu-1056192014.html
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milli sporcu, bronz madalya, dünya şampiyonası, türkiye, bulgaristan, ilke özyüksel, türkiye modern pentatlon federasyonu, modern pentatlon birliği (uipm)
Milli sporcu İlke Özyüksel dünya üçüncüsü oldu
13:47 14.05.2022 (güncellendi: 13:48 14.05.2022) Abone ol
Türk milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında bronz madalya kazandı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İlke Özyüksel'in de aralarında bulunduğu 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde binicilik, eskrim, yüzme ve laser run etaplarının gerçekleştiği belirtildi.
Yeni formatta 90 dakika içinde yapılan yarışta başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.