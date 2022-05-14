https://tr.sputniknews.com/20220514/milli-sporcu-ilke-ozyuksel-dunya-ucuncusu-oldu-1056366725.html

Milli sporcu İlke Özyüksel dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcu İlke Özyüksel dünya üçüncüsü oldu

Türk milli sporcu İlke Özyüksel, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında bronz madalya kazandı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T13:47+0300

2022-05-14T13:47+0300

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milli sporcu

spor

bronz madalya

dünya şampiyonası

türkiye

bulgaristan

ilke özyüksel

türkiye modern pentatlon federasyonu

modern pentatlon birliği (uipm)

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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İlke Özyüksel'in de aralarında bulunduğu 18 sporcunun katılımıyla yapılan finalde binicilik, eskrim, yüzme ve laser run etaplarının gerçekleştiği belirtildi.Yeni formatta 90 dakika içinde yapılan yarışta başarılı bir performans gösteren milli pentatlet, üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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milli sporcu, bronz madalya, dünya şampiyonası, türkiye, bulgaristan, ilke özyüksel, türkiye modern pentatlon federasyonu, modern pentatlon birliği (uipm)