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Naci Görür'den, İzmir'de art arda gerçekleşen depremlere ilişkin açıklama
Naci Görür'den, İzmir'de art arda gerçekleşen depremlere ilişkin açıklama
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 14 Mayıs'ın ilk saatlerinden itibaren ardı ardına depremler medyana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Çeşme... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T16:51+0300
2022-05-14T16:51+0300
izmir
türkiye
ege denizi
naci görür
çeşme
deprem
afad
kandilli rasathanesi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde en büyüğü 4.5 olarak ölçülen 7 deprem meydana geldi. Depremlere ilişkin konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, İzmir-Çeşme açıklarında 4-4,5’luk depremler oluyor. Biliyorsunuz, Helen-Kıbrıs dalma- batma zonu nedeniyle bu yöreler gerilim altında. Çeşme açıklarında çok sayıda normal ve doğrultu atımlı faylar var (Haritalar). Deprem muhtemelen normal bir fay üzerinde" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220501/ege-denizinde-45-buyuklugunde-deprem-1055990828.html
izmir
türkiye
ege denizi
çeşme
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izmir, ege denizi, naci görür, çeşme, deprem, afad, kandilli rasathanesi

Naci Görür'den, İzmir'de art arda gerçekleşen depremlere ilişkin açıklama

16:51 14.05.2022
© DHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© DHA
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 14 Mayıs'ın ilk saatlerinden itibaren ardı ardına depremler medyana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Çeşme açıklarında çok sayıda normal ve doğrultu atımlı faylar olduğu' hatırlatmasında bulundu.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde en büyüğü 4.5 olarak ölçülen 7 deprem meydana geldi. Depremlere ilişkin konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, İzmir-Çeşme açıklarında 4-4,5’luk depremler oluyor. Biliyorsunuz, Helen-Kıbrıs dalma- batma zonu nedeniyle bu yöreler gerilim altında. Çeşme açıklarında çok sayıda normal ve doğrultu atımlı faylar var (Haritalar). Deprem muhtemelen normal bir fay üzerinde" ifadelerini kullandı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
1 Mayıs, 07:18
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