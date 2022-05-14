https://tr.sputniknews.com/20220514/naci-gorurden-izmirde-art-arda-gerceklesen-depremlere-iliskin-aciklama--1056370728.html

Naci Görür'den, İzmir'de art arda gerçekleşen depremlere ilişkin açıklama

Naci Görür'den, İzmir'de art arda gerçekleşen depremlere ilişkin açıklama

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 14 Mayıs'ın ilk saatlerinden itibaren ardı ardına depremler medyana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Çeşme... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T16:51+0300

2022-05-14T16:51+0300

2022-05-14T16:51+0300

izmir

türkiye

ege denizi

naci görür

çeşme

deprem

afad

kandilli rasathanesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/70/1039937029_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_2691cc02e170282bb4493cbc7498227a.jpg

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde en büyüğü 4.5 olarak ölçülen 7 deprem meydana geldi. Depremlere ilişkin konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, İzmir-Çeşme açıklarında 4-4,5’luk depremler oluyor. Biliyorsunuz, Helen-Kıbrıs dalma- batma zonu nedeniyle bu yöreler gerilim altında. Çeşme açıklarında çok sayıda normal ve doğrultu atımlı faylar var (Haritalar). Deprem muhtemelen normal bir fay üzerinde" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220501/ege-denizinde-45-buyuklugunde-deprem-1055990828.html

izmir

türkiye

ege denizi

çeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, ege denizi, naci görür, çeşme, deprem, afad, kandilli rasathanesi