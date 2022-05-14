https://tr.sputniknews.com/20220514/nasanin-marstan-yayinladigi-fotografta-gorulen-kapi-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-1056359917.html

NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğrafta görülen kapı, sosyal medyanın gündemine oturdu

NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğrafta görülen kapı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yayımladığı Mars'ta çekilmiş fotoğrafların arasında mağara kapısını andıran fotoğraf merak uyandırdı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T04:03+0300

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yaşam

abd

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

mars

curiosity

curiosity aracı

kapı

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NASA'nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs'ta çekilen görüntü, kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı gösterdi.NTV'nin haberine göre, komplo teorisyenleri bu görüntüyü Kızıl Gezegen'deki yaşamın kanıtı olarak ele aldılar fakat bilim insanları görüntünün şaşırtıcı olmadığını Mars'taki depremler sonucu oluştuğunu ve görüntülerde görüldüğü gibi büyük olmadığını belirttiler.Bilim insanları kapı aralığının solundaki büyük yarığın bölgede sıklıkla meydana gelen kaya çatlama olayını gösterdiğini söylerken ön taraftaki kayanın da açıklıktan düştüğü belirtti.Reddit'te bazı kullanıcıların iddialarına göre, kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars'taki depremlerden biri yol açmış olabilir.

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abd, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), mars, curiosity, curiosity aracı, kapı