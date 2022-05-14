https://tr.sputniknews.com/20220514/nato-uyesi-ulkelerin-disisleri-bakanlari-berlinde-bir-araya-geliyor-1056368619.html
NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları, Berlin'de bir araya geliyor
NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları, Berlin'de bir araya geliyor
NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Gayrıresmi toplantısı başkent Berlin'de gerçekleştirilecek. Ukrayna başta olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesindeki... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T14:55+0300
2022-05-14T14:55+0300
2022-05-14T14:55+0300
dünya
nato
berlin
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NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geliyor.Ukrayna başta olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacak.NATO’nun Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları da görüşülecek. Bir diğer önemli başlık ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dönük girişimleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkenin üyeliğine "olumlu bakmıyoruz" açıklamasından sonra gözler Türkiye'nin tavrına çevrilirken, toplantılara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.Bu kapsamda Çavuşoğlu'nun Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması bekleniyor.
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nato, berlin
NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları, Berlin'de bir araya geliyor
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NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Gayrıresmi toplantısı başkent Berlin'de gerçekleştirilecek. Ukrayna başta olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacak.
NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları, bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geliyor.
Ukrayna başta olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacak.
NATO’nun Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları da görüşülecek. Bir diğer önemli başlık ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dönük girişimleri olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkenin üyeliğine "olumlu bakmıyoruz" açıklamasından sonra gözler Türkiye'nin tavrına çevrilirken, toplantılara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.
Bu kapsamda Çavuşoğlu'nun Finlandiya ve İsveçli mevkidaşlarıyla görüşmeler yapması bekleniyor.