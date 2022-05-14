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https://tr.sputniknews.com/20220514/new-york-metrosu-silahli-saldirgani-mahkemede-sucsuz-oldugunu-iddia-etti-1056358091.html
New York metrosu silahlı saldırganı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti
New York metrosu silahlı saldırganı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti
New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı olarak geçen ay tutuklanan 62 yaşındaki Frank James mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T00:26+0300
2022-05-14T00:26+0300
dünya
new york
metro
saldırgan
frank james
yargı
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New York'ta 12 Nisan'daki metro saldırısının faili olarak olaydan bir gün sonra Manhattan'da gözaltına alınan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen James, Brooklyn Federal Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti.Yargıç William Kuntz, "federal terör suçlaması" içeren iki aşamalı iddianameye karşı suçsuz olduğunu ileri süren James'in tutukluluğunun devamını isterken bir sonraki duruşmanın 25 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.James'in 14 Nisan'da gerçekleşen ilk duruşmasında, metro saldırısını gerçekleştirdiğine dair kanıtların güçlü olması nedeniyle tutuklu yargılanması ve kefalet bedeli belirlenmemesi kararlaştırılmıştı.Brooklyn'deki metro saldırısıNew York'ta, 12 Nisan'da Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirilmişti.Olayın ardından kaçan zanlı 62 yaşındaki Frank James, 13 Nisan'da ihbar üzerine Manhattan'da yakalanmıştı.Başsavcı Yardımcısı Sara K. Winik, 14 Nisan'da yapılan ön duruşmada James hakkında, "Sanık, saldırıyı önceden tasarlamış ve dikkatlice planlamış. Tüm şehirde teröre sebebiyet verdi." ifadesini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/new-york-metrosu-saldirisi-frank-james-tutuklu-yargilanacak-1055574953.html
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new york, metro, saldırgan, frank james, yargı

New York metrosu silahlı saldırganı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti

00:26 14.05.2022
© AP Photo / Seth WenigNew York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı olarak geçen ay tutuklanan 62 yaşındaki Frank James
New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı olarak geçen ay tutuklanan 62 yaşındaki Frank James - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı olarak geçen ay tutuklanan 62 yaşındaki Frank James mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti.
New York'ta 12 Nisan'daki metro saldırısının faili olarak olaydan bir gün sonra Manhattan'da gözaltına alınan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen James, Brooklyn Federal Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti.
Yargıç William Kuntz, "federal terör suçlaması" içeren iki aşamalı iddianameye karşı suçsuz olduğunu ileri süren James'in tutukluluğunun devamını isterken bir sonraki duruşmanın 25 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.
James'in 14 Nisan'da gerçekleşen ilk duruşmasında, metro saldırısını gerçekleştirdiğine dair kanıtların güçlü olması nedeniyle tutuklu yargılanması ve kefalet bedeli belirlenmemesi kararlaştırılmıştı.

Brooklyn'deki metro saldırısı

New York'ta, 12 Nisan'da Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Olayın ardından kaçan zanlı 62 yaşındaki Frank James, 13 Nisan'da ihbar üzerine Manhattan'da yakalanmıştı.
Başsavcı Yardımcısı Sara K. Winik, 14 Nisan'da yapılan ön duruşmada James hakkında, "Sanık, saldırıyı önceden tasarlamış ve dikkatlice planlamış. Tüm şehirde teröre sebebiyet verdi." ifadesini kullanmıştı.
New York metro - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
DÜNYA
New York metrosu saldırısı: Frank James tutuklu yargılanacak
15 Nisan, 00:44
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