https://tr.sputniknews.com/20220514/new-york-metrosu-silahli-saldirgani-mahkemede-sucsuz-oldugunu-iddia-etti-1056358091.html

New York metrosu silahlı saldırganı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti

New York metrosu silahlı saldırganı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti

New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı olarak geçen ay tutuklanan 62 yaşındaki Frank James mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T00:26+0300

2022-05-14T00:26+0300

2022-05-14T00:26+0300

dünya

new york

metro

saldırgan

frank james

yargı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1056358066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f0b3b158fb5bd50c41828e9735aae030.jpg

New York'ta 12 Nisan'daki metro saldırısının faili olarak olaydan bir gün sonra Manhattan'da gözaltına alınan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen James, Brooklyn Federal Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti.Yargıç William Kuntz, "federal terör suçlaması" içeren iki aşamalı iddianameye karşı suçsuz olduğunu ileri süren James'in tutukluluğunun devamını isterken bir sonraki duruşmanın 25 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.James'in 14 Nisan'da gerçekleşen ilk duruşmasında, metro saldırısını gerçekleştirdiğine dair kanıtların güçlü olması nedeniyle tutuklu yargılanması ve kefalet bedeli belirlenmemesi kararlaştırılmıştı.Brooklyn'deki metro saldırısıNew York'ta, 12 Nisan'da Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirilmişti.Olayın ardından kaçan zanlı 62 yaşındaki Frank James, 13 Nisan'da ihbar üzerine Manhattan'da yakalanmıştı.Başsavcı Yardımcısı Sara K. Winik, 14 Nisan'da yapılan ön duruşmada James hakkında, "Sanık, saldırıyı önceden tasarlamış ve dikkatlice planlamış. Tüm şehirde teröre sebebiyet verdi." ifadesini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220415/new-york-metrosu-saldirisi-frank-james-tutuklu-yargilanacak-1055574953.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

new york, metro, saldırgan, frank james, yargı