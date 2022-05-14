https://tr.sputniknews.com/20220514/new-yorkta-silahli-saldiri-2si-agir-en-az-9-yarali-1056376014.html
New York'ta silahlı saldırı: 2'si ağır en az 9 yaralı
New York'ta silahlı saldırı: 2'si ağır en az 9 yaralı
ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır en az 9 kişi yaralandı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T23:27+0300
2022-05-14T23:27+0300
2022-05-14T23:27+0300
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abd, new york
New York'ta silahlı saldırı: 2'si ağır en az 9 yaralı
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Ayrıntılar geliyor
ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır en az 9 kişi yaralandı.