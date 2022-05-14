https://tr.sputniknews.com/20220514/nijer-cumhurbaskani-bazoum-bakanlarima-cok-esliligi-yasakladim-1056362588.html
Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum: Bakanlarıma çok eşliliği yasakladım
Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum: Bakanlarıma çok eşliliği yasakladım
Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, bakanlara çok eşliliği yasakladığını, ikinci bir kadınla evlenmek isteyenlerin bakanlık görevinden ayrılması gerektiğini... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T09:39+0300
2022-05-14T09:39+0300
2022-05-14T09:39+0300
dünya
mahatma gandhi
kadınlar günü
iki kadınla evlilik
mohamed bazoum
nijer
çok eşlilik
afrika
nüfus
kadın hakları
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Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, 13 Mayıs'ta kutlanan Ulusal Kadınlar Günü dolasıyla Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.Bazoum, burada yaptığı konuşmada, Nijer nüfusunun giderek arttığına işaret ederek, kadınlardan, demografik geçiş konusunda toplumu bilinçlendirmelerini istedi. Nijer'in gelişmesinin önünde ciddi bir nüfus artış problemi olduğuna dikkati çeken Bazoum, bu konuda bölge ülkelerinden örnekler verdi.Bazoum, 1960'da Nijer'in 3.3 milyon, Benin'in 2.4 milyon ve Senegal'in 3.2 milyon nüfusa sahip olduğunu anımsatarak, bugün Senegal'in 16 milyon, Benin'in 12 milyon buna karşın Nijer'in ise 24 milyon nüfusa ulaştığını kaydetti. Nijer'de nüfus artış hızının yaklaşık yüzde 4 olduğunu belirten Bazoum, bu durumun ülke refahı, üretim ve gündelik yaşamın kalitesini tehdit ettiğini dile getirdi.'Bakanlarıma çok eşliliği yasakladım'Bazoum, nüfus artış hızının yanı sıra Afrika toplumlarında oldukça yaygın olan çok eşlilik konusunda da açıklamalarda bulundu. Kabineyi çok eşlilik konusunda uyardığını ifade eden Bazoum, "Bakanlara, 'benim hükümetimde yer aldığınız sürece size çok eşliliği yasaklıyorum' dedim. Elbette bir bakan ikinci bir kadınla evlenmek isteyebilir, buna karışamayız ancak o zaman hükümetten ayrılması gerekir" dedi. Bazoum'un bu ifadeleri salonda alkışlarla karşılandı.Başkent Niamey'de kadınların 13 Mayıs 1991'de siyasi hakları için sokağa çıkması sonrası her yıl 13 Mayıs Nijer Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20170829/avrupa-birligi-afrikali-siginmacilar-icin-kabul-merkezi-kuruyor-1029920833.html
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mahatma gandhi, kadınlar günü, iki kadınla evlilik, mohamed bazoum, nijer, çok eşlilik, afrika, nüfus, kadın hakları, bilinçlenme, demografik yapı
Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum: Bakanlarıma çok eşliliği yasakladım
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Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, bakanlara çok eşliliği yasakladığını, ikinci bir kadınla evlenmek isteyenlerin bakanlık görevinden ayrılması gerektiğini söyledi.
Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, 13 Mayıs'ta kutlanan Ulusal Kadınlar Günü dolasıyla Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.
Bazoum, burada yaptığı konuşmada, Nijer nüfusunun giderek arttığına işaret ederek, kadınlardan, demografik geçiş konusunda toplumu bilinçlendirmelerini istedi. Nijer'in gelişmesinin önünde ciddi bir nüfus artış problemi olduğuna dikkati çeken Bazoum, bu konuda bölge ülkelerinden örnekler verdi.
Bazoum, 1960'da Nijer'in 3.3 milyon, Benin'in 2.4 milyon ve Senegal'in 3.2 milyon nüfusa sahip olduğunu anımsatarak, bugün Senegal'in 16 milyon, Benin'in 12 milyon buna karşın Nijer'in ise 24 milyon nüfusa ulaştığını kaydetti. Nijer'de nüfus artış hızının yaklaşık yüzde 4 olduğunu belirten Bazoum, bu durumun ülke refahı, üretim ve gündelik yaşamın kalitesini tehdit ettiğini dile getirdi.
'Bakanlarıma çok eşliliği yasakladım'
Bazoum, nüfus artış hızının yanı sıra Afrika toplumlarında oldukça yaygın olan çok eşlilik konusunda da açıklamalarda bulundu. Kabineyi çok eşlilik konusunda uyardığını ifade eden Bazoum, "Bakanlara, 'benim hükümetimde yer aldığınız sürece size çok eşliliği yasaklıyorum' dedim. Elbette bir bakan ikinci bir kadınla evlenmek isteyebilir, buna karışamayız ancak o zaman hükümetten ayrılması gerekir" dedi. Bazoum'un bu ifadeleri salonda alkışlarla karşılandı.
Başkent Niamey'de kadınların 13 Mayıs 1991'de siyasi hakları için sokağa çıkması sonrası her yıl 13 Mayıs Nijer Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.