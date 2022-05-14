https://tr.sputniknews.com/20220514/ogrencisi-sayisina-bakilmaksizin-koylerde-ilkokullar-acilabilecek-1056363614.html

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T11:03+0300

2022-05-14T11:03+0300

2022-05-14T11:03+0300

türkiye

resmi gazete

ilkokul

köy

okul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043956788_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6aefc4aca50a4ab930d608f2f6243f29.jpg

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.Bu kapsamda, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabilecek.Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılabilecek.Okul pansiyonlarının açılabilmesi için en az 100 öğrenci kapasitesi 50 öğrenciye indirildi, bu değişiklikle 50 öğrencilik okul pansiyonları açılabilecek.Daha önce, öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10’un altına düşmesi halinde kurum kapatılıyordu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, ilkokul, köy, okul