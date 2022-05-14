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Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T11:03+0300
2022-05-14T11:03+0300
türkiye
resmi gazete
ilkokul
köy
okul
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Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.Bu kapsamda, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabilecek.Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılabilecek.Okul pansiyonlarının açılabilmesi için en az 100 öğrenci kapasitesi 50 öğrenciye indirildi, bu değişiklikle 50 öğrencilik okul pansiyonları açılabilecek.Daha önce, öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10’un altına düşmesi halinde kurum kapatılıyordu.
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resmi gazete, ilkokul, köy, okul

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

11:03 14.05.2022
© AAOkul - çocuk - öğrenci - sınıf
Okul - çocuk - öğrenci - sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılabilecek.
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
Bu kapsamda, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabilecek.
Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılabilecek.
Okul pansiyonlarının açılabilmesi için en az 100 öğrenci kapasitesi 50 öğrenciye indirildi, bu değişiklikle 50 öğrencilik okul pansiyonları açılabilecek.
Daha önce, öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10’un altına düşmesi halinde kurum kapatılıyordu.
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