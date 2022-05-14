https://tr.sputniknews.com/20220514/piknikte-malabadi-cayina-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti-1056374829.html
Piknikte Malabadi Çayı'na düşen çocuk hayatını kaybetti
Piknikte Malabadi Çayı'na düşen çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybedip Malabadi Çayı'na düşen 13 yaşındaki Semanur boğuldu. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T21:29+0300
2022-05-14T21:29+0300
2022-05-14T21:29+0300
yaşam
göl
çocuk
piknik
diyarbakır
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, piknikte çaya düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Görmez ailesi, Kızlar Mahallesi'nden geçen Malabadi Çayı kenarına piknik yapmaya gitti.Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip suya düştü.Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur'un cansız bedenine ulaştı.Ailesi sinir krizi geçirirken, Semanur Görmez’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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göl, çocuk, piknik, diyarbakır
Piknikte Malabadi Çayı'na düşen çocuk hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybedip Malabadi Çayı'na düşen 13 yaşındaki Semanur boğuldu.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, piknikte çaya düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Görmez ailesi, Kızlar Mahallesi'nden geçen Malabadi Çayı kenarına piknik yapmaya gitti.
Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip suya düştü.
Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur'un cansız bedenine ulaştı.
Ailesi sinir krizi geçirirken, Semanur Görmez’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.