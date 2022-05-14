https://tr.sputniknews.com/20220514/piknikte-malabadi-cayina-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti-1056374829.html

Piknikte Malabadi Çayı'na düşen çocuk hayatını kaybetti

Piknikte Malabadi Çayı'na düşen çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybedip Malabadi Çayı'na düşen 13 yaşındaki Semanur boğuldu. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T21:29+0300

2022-05-14T21:29+0300

2022-05-14T21:29+0300

yaşam

göl

çocuk

piknik

diyarbakır

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, piknikte çaya düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Görmez ailesi, Kızlar Mahallesi'nden geçen Malabadi Çayı kenarına piknik yapmaya gitti.Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip suya düştü.Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur'un cansız bedenine ulaştı.Ailesi sinir krizi geçirirken, Semanur Görmez’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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göl, çocuk, piknik, diyarbakır