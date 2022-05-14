https://tr.sputniknews.com/20220514/putin-ve-niinisto-finlandiyanin-natoya-katilma-niyeti-ile-ilgili-gorustu-1056369408.html

Putin ve Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya katılma niyeti ile ilgili görüştü

Putin ve Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya katılma niyeti ile ilgili görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nün, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T15:27+0300

2022-05-14T15:27+0300

2022-05-14T15:43+0300

dünya

vladimir putin

finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto

rusya

finlandiya

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Kremlin basın dairesinin bildirdiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımında bulundu.Açıklamada, “Fin tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi yaptı. Finlandiya yönetiminin ilan ettiği NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımı yapıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Putin, Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin hata olacağını kaydetti. Rus lider, ülkenin dış politikasında böyle bir değişikliğin uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık işbirliği ruhuyla tesis edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.'Putin, Fin mevkidaşına Ukrayna ile müzakerelerin fiilen askıya alındığını söyledi’Liderlerin Ukrayna’daki durumu da ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Vladimir Putin özellikle, ciddi ve yapıcı bir diyaloga ilgi göstermeyen Kiev tarafından askıya alınan Rus ve Ukraynalı temsilciler arasındaki müzakere sürecinin durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı” denildi.

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vladimir putin, finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto, rusya, finlandiya