https://tr.sputniknews.com/20220514/putin-ve-niinisto-finlandiyanin-natoya-katilma-niyeti-ile-ilgili-gorustu-1056369408.html
Putin ve Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya katılma niyeti ile ilgili görüştü
Putin ve Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya katılma niyeti ile ilgili görüştü
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nün, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T15:27+0300
2022-05-14T15:27+0300
2022-05-14T15:43+0300
dünya
vladimir putin
finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto
rusya
finlandiya
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Kremlin basın dairesinin bildirdiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımında bulundu.Açıklamada, “Fin tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi yaptı. Finlandiya yönetiminin ilan ettiği NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımı yapıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Putin, Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin hata olacağını kaydetti. Rus lider, ülkenin dış politikasında böyle bir değişikliğin uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık işbirliği ruhuyla tesis edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.'Putin, Fin mevkidaşına Ukrayna ile müzakerelerin fiilen askıya alındığını söyledi’Liderlerin Ukrayna’daki durumu da ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Vladimir Putin özellikle, ciddi ve yapıcı bir diyaloga ilgi göstermeyen Kiev tarafından askıya alınan Rus ve Ukraynalı temsilciler arasındaki müzakere sürecinin durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı” denildi.
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vladimir putin, finlandiya cumhurbaşkanı sauli niinisto, rusya, finlandiya
Putin ve Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya katılma niyeti ile ilgili görüştü
15:27 14.05.2022 (güncellendi: 15:43 14.05.2022) Abone ol
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’nün, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımında bulundukları duyuruldu.
Kremlin basın dairesinin bildirdiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımında bulundu.
Açıklamada, “Fin tarafının girişimiyle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi yaptı. Finlandiya yönetiminin ilan ettiği NATO üyeliğine başvurma niyetiyle ilgili olarak samimi bir görüş paylaşımı yapıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Putin, Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin hata olacağını kaydetti. Rus lider, ülkenin dış politikasında böyle bir değişikliğin uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık işbirliği ruhuyla tesis edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
'Putin, Fin mevkidaşına Ukrayna ile müzakerelerin fiilen askıya alındığını söyledi’
Liderlerin Ukrayna’daki durumu da ele aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Vladimir Putin özellikle, ciddi ve yapıcı bir diyaloga ilgi göstermeyen Kiev tarafından askıya alınan Rus ve Ukraynalı temsilciler arasındaki müzakere sürecinin durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaştı” denildi.