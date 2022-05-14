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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya yönelik hibrit savaşın sonuçlarını herkes hissedecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya yönelik hibrit savaşın sonuçlarını herkes hissedecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın sonuçlarının herkes tarafından hissedileceğini belirtti. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T16:46+0300
2022-05-14T16:46+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
hibrit
hibrit savaş
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri ve Savunma Politikaları Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın sonuçlarını tüm dünyanın hissedeceğini söyledi.Lavrov, “Kolektif Batı bize karşı kapsamlı bir hibrit savaş ilan etti ve tüm bunların ne kadar süreceğini tahmin etmek zor, ancak sonuçlarını istisnasız olarak herkesin hissedeceği açık” dedi.ABD ve Avrupalı politikacıların Rusya'yı tecrit etmeye yönelik tüm girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapan Lavrov, bunun birçok uzman tarafından da dile getirildiğine dikkat çekti.Lavrov, Batı'nın Rusya'nın itibarını sarsmaya yönelik politikasını ‘yağmacı’ olarak nitelendirerek, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Moskova’yı eski ‘altın milyar’ dışındaki ülkelere daha da yaklaştırdığını ve bunun karşılıklı olan kaçınılmaz bir süreç olduğunu kaydetti.Lavrov ayrıca, AB’nin bağımsızlığını tamamen kaybetmek üzere olduğunu ve Avrupalıların yaşam kalitesini ABD’nin çıkarlarlarına feda ettiğini vurguladı.
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rusya, sergey lavrov, hibrit, hibrit savaş

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya yönelik hibrit savaşın sonuçlarını herkes hissedecek

16:46 14.05.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın sonuçlarının herkes tarafından hissedileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri ve Savunma Politikaları Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın sonuçlarını tüm dünyanın hissedeceğini söyledi.
Lavrov, “Kolektif Batı bize karşı kapsamlı bir hibrit savaş ilan etti ve tüm bunların ne kadar süreceğini tahmin etmek zor, ancak sonuçlarını istisnasız olarak herkesin hissedeceği açık” dedi.
ABD ve Avrupalı politikacıların Rusya'yı tecrit etmeye yönelik tüm girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapan Lavrov, bunun birçok uzman tarafından da dile getirildiğine dikkat çekti.
Lavrov, Batı'nın Rusya'nın itibarını sarsmaya yönelik politikasını ‘yağmacı’ olarak nitelendirerek, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Moskova’yı eski ‘altın milyar’ dışındaki ülkelere daha da yaklaştırdığını ve bunun karşılıklı olan kaçınılmaz bir süreç olduğunu kaydetti.
Lavrov ayrıca, AB’nin bağımsızlığını tamamen kaybetmek üzere olduğunu ve Avrupalıların yaşam kalitesini ABD’nin çıkarlarlarına feda ettiğini vurguladı.
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