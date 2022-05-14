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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220514/rusya-disisleri-finlandiya-ve-isvecin-natoya-katilimi-yanitsiz-kalamaz-1056362728.html
Rusya Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılımı yanıtsız kalamaz
Rusya Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılımı yanıtsız kalamaz
Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, böyle bir gelişmenin siyasi bakımdan karşılıksız... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T09:53+0300
2022-05-14T10:29+0300
ukrayna krizi
finlandiya
isveç
nato
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, basın mensuplarına Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gruşko, “Bu değişikliğin siyasi karşılığı olmaksızın bırakılamayacağı ortada. Ayrıca ittifakın sıradaki genişlemesinin sonucu olarak oluşturulabilecek yeni güç konfigürasyonunun sonuçları kapsamlı bir analiz edilecek. Kararın duygular üzerinden verilmeyeceği, bu bölgedeki güvenlik durumunu etkileyen tüm faktörlerin kapsamlı ve doğrulanmış bir analizi olacağı açık” diye konuştu.
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Rusya Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılımı yanıtsız kalamaz

09:53 14.05.2022 (güncellendi: 10:29 14.05.2022)
© AANATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© AA
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Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, böyle bir gelişmenin siyasi bakımdan karşılıksız kalamayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, basın mensuplarına Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gruşko, “Bu değişikliğin siyasi karşılığı olmaksızın bırakılamayacağı ortada. Ayrıca ittifakın sıradaki genişlemesinin sonucu olarak oluşturulabilecek yeni güç konfigürasyonunun sonuçları kapsamlı bir analiz edilecek. Kararın duygular üzerinden verilmeyeceği, bu bölgedeki güvenlik durumunu etkileyen tüm faktörlerin kapsamlı ve doğrulanmış bir analizi olacağı açık” diye konuştu.
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