https://tr.sputniknews.com/20220514/rusya-disisleri-finlandiya-ve-isvecin-natoya-katilimi-yanitsiz-kalamaz-1056362728.html

Rusya Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılımı yanıtsız kalamaz

Rusya Dışişleri: Finlandiya ve İsveç'in NATO’ya katılımı yanıtsız kalamaz

Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, böyle bir gelişmenin siyasi bakımdan karşılıksız... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T09:53+0300

2022-05-14T09:53+0300

2022-05-14T10:29+0300

ukrayna krizi

finlandiya

isveç

nato

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, basın mensuplarına Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gruşko, “Bu değişikliğin siyasi karşılığı olmaksızın bırakılamayacağı ortada. Ayrıca ittifakın sıradaki genişlemesinin sonucu olarak oluşturulabilecek yeni güç konfigürasyonunun sonuçları kapsamlı bir analiz edilecek. Kararın duygular üzerinden verilmeyeceği, bu bölgedeki güvenlik durumunu etkileyen tüm faktörlerin kapsamlı ve doğrulanmış bir analizi olacağı açık” diye konuştu.

finlandiya

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finlandiya, isveç, nato