https://tr.sputniknews.com/20220514/silahla-saka-olum-getirdi-1056370541.html
Silahla şaka ölüm getirdi
Silahla şaka ölüm getirdi
Antalya'da kuzeni Abuzer Ünder'e şaka yapmak isteyen bir genç kız, masadaki şarjörü olmayan tabancanın tetiğine basıp ateş etti. Namludaki kurşunla alnından... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T16:38+0300
2022-05-14T16:38+0300
2022-05-14T16:38+0300
yaşam
silah
şaka
antalya
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Antalya'da kuzeni Abuzer Ünder'e şaka yapmak isteyen Akgün N., masanın üzerinde şarjörü olmayan tabancanın tetiğine basıp ateş etti. Namludaki kurşunla alnından vurulan Ünder hayatını kaybetti.Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi.İddiaya göre, Abuzer Ünder, tabancasını temizlemek için çıkartıp masaya koyduğu sırada yanına gelen kuzeni Akgün N., şarjörü olmayan tabancayı Ünder'e çevirip tetiğe bastı.Tabancanın ateş almasıyla namludaki kurşunla vurulan Ünder, yere yığıldı.Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Ünder, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Abuzer Ünder'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ünder, otopsinin ardından toprağa verilecek.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Akgün N.'yi gözaltına aldı.İfadesinde tabancanın kazayla patladığını belirten Akgün N., çok üzgün olduğunu söyledi.Akrabası Abidin Ünder, "Yaşanan olay herkese ders olsun. Kimse silahla oyun oynamaya kalkmasın" diye konuştu
antalya
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silah, şaka, antalya
Silahla şaka ölüm getirdi
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Antalya'da kuzeni Abuzer Ünder'e şaka yapmak isteyen bir genç kız, masadaki şarjörü olmayan tabancanın tetiğine basıp ateş etti. Namludaki kurşunla alnından vurulan kişi kurtarılamadı.
Antalya'da kuzeni Abuzer Ünder'e şaka yapmak isteyen Akgün N., masanın üzerinde şarjörü olmayan tabancanın tetiğine basıp ateş etti. Namludaki kurşunla alnından vurulan Ünder hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi.
İddiaya göre, Abuzer Ünder, tabancasını temizlemek için çıkartıp masaya koyduğu sırada yanına gelen kuzeni Akgün N., şarjörü olmayan tabancayı Ünder'e çevirip tetiğe bastı.
Tabancanın ateş almasıyla namludaki kurşunla vurulan Ünder, yere yığıldı.
Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Ünder, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Abuzer Ünder'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ünder, otopsinin ardından toprağa verilecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Akgün N.'yi gözaltına aldı.
İfadesinde tabancanın kazayla patladığını belirten Akgün N., çok üzgün olduğunu söyledi.
Akrabası Abidin Ünder, "Yaşanan olay herkese ders olsun. Kimse silahla oyun oynamaya kalkmasın" diye konuştu