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https://tr.sputniknews.com/20220514/taksimdeki-kontrol-noktasinda-bir-kisi-uzerindeki-3-silahla-yakalandi-1056360144.html
Taksim'deki kontrol noktasında bir kişi, üzerindeki 3 silahla yakalandı
Taksim'deki kontrol noktasında bir kişi, üzerindeki 3 silahla yakalandı
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T04:58+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
türkiye
istanbul
taksim
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istanbul, taksim, tabanca

Taksim'deki kontrol noktasında bir kişi, üzerindeki 3 silahla yakalandı

04:58 14.05.2022
© İHA1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı
1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© İHA
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Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı.
Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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