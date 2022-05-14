https://tr.sputniknews.com/20220514/trabzonspor-sampiyonluk-kupasini-aldi-trabzonda-kutlamalar-suruyor-1056375469.html

Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı: Trabzon'da kutlamalar sürüyor

Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı: Trabzon'da kutlamalar sürüyor

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T23:06+0300

2022-05-14T23:06+0300

2022-05-14T23:25+0300

spor

trabzonspor

şampiyonluk

kutlama

kupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1056375685_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1e7d85522d509e12f4696452cceb5556.jpg

41 bin 461 kişilik kapasitesi tamamen dolan Medical Park'ta gerçekleştirilen törende ilk olarak bazı sanatçılar mini konser verdi.Sanatçılardan Kadr'a konserinde bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz eşlik etti. Oyuncuların üzerinde yeni şampiyonluk forması yer aldı.Kasketliler grubunun horon gösterisinin ardından saha içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için en uzun horon halkası denemesi yapıldı. Ardından kolbastı gösterisi sunuldu. Karadeniz ekibinin oyuncuları Abdülkadir Ömür ile Manolis Siopis, karşılıklı platform üzerinde kolbastı oynadıktan sonra taraftarı selamladı.Seremoni öncesi lazer gösterileriyle bordo-mavili futbolcular, tek tek isimleri anons edilerek sahneye davet edildi. Futbolcular, belirledikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı.Dorukhan, Ahmet Çalık'ın formasını giydiTrabzonspor'un orta alan oyuncusu Dorukhan Toköz, hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın formasıyla kupa seremonisine çıktı.Bordo-mavili taraftarlar da sunucunun Ahmet Çalık'ın ismini anons etmesinin ardından hayatını kaybeden oyuncuyu hep birlikte andı.Yabancı oyuncular ülkelerinin bayrakları ile seremoniye çıktı. Yunanistan bayrağını sırtına alan Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, sirtaki oynayarak platforma çıktı.Trabzonspor'un "Yarınlara güleceğiz" adlı yeni marşıyla çıkan kaptan Uğurcan Çakır, taraftarlardan büyük alkış aldı.Trabzonspor taraftarları, en büyük desteği takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı'ya verdi. Avcı'nın isminin anons edilmesi sırasında taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı. Sahneye çıktığı "Teşekkür ederim" şarkısına eşlik de eden Avcı'nın duygulandığı gözlendi.Avcı'nın ardından Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, seremoniye davet edildi.Ağaoğlu: En büyük güç, siz oldunuzTörende taraftarların "şampiyon" ve "büyük başkan" tezahüratlarının ardından kısa bir konuşma yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:Ağaoğlu, çok zor günler geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kenetlendik, yan yana geldik." diyen Ağaoğlu, "Omuz omuza büyük mücadele verdik. Bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Kentteki en küçük bireyden 90 yaşındaki dedemize, ninemize kadar, dünyanın dört bir yanından büyük bir coşku ve sabırla Trabzonspor'umuzun bu kupayı kaldırmasını bekleyen, içlerinde o inanç, ateş sönmeyen büyük Trabzonspor taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Değerli taraftarlar, bu şampiyonluk için Trabzonspor küllerinden doğar. Küllerimizden doğmuş halimiz buysa kor ateş gibi yanan halimizi düşünün. O ateş yıllarca sönmedi, o inancı içinde taşıyan insanlar, bu tabloyu yaşatıyor. Büyük inançla bizimle omuz omuza bu mücadeleyi veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Kupayı Servet Yardımcı verdiŞampiyonluk kupası özel organizasyonla stada ulaştırıldı. Keyifli anların yaşandığı törende Trabzonspor'un şampiyonluk kupasının sponsoru Yemeksepeti oldu. Kupa "Banabi" kuryesi tarafından stada ulaştırıldı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu şampiyonluk kupasını Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a verdi. Yöneticiler, teknik heyet, oyuncular ve aileleri, sahnede havai fişek gösterileriyle de büyük coşku yaşadı.Tören, toplu fotoğraf çekimi ve saha içi turuyla tamamlandı.Tribünlerin tamamı dolduTrabzonspor taraftarları, takımlarının şampiyonluk kupası kutlamasına büyük ilgi gösterdi.41 bin 461 kapasitesi bulunan tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarının kupa töreninde keyifli dakikalar geçirdi.Kupa törenini Hollanda, Yunanistan, İspanya, Macaristan, Portekiz, İtalya'dan da olmak üzere 200 dolayında basın mensubu takip etti.

https://tr.sputniknews.com/20220514/new-york-times-trabzonsporun-sampiyonluk-sevincini-sayfasina-tasidi-1056359778.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzonspor, şampiyonluk, kutlama, kupa