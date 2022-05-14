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Yavaş'ın danışmanından 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Biz işimize bakıyoruz
Yavaş'ın danışmanından 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Biz işimize bakıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın Koordinatörü ve Yavaş'ın danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığında isminin... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T10:36+0300
2022-05-14T10:44+0300
politika
mansur yavaş
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
ümit özdağ
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı ve ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, katıldığı televizyon programında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak isminin geçmesiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gündeme getirmesiyle başlayan Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında Gültekin, "Cumhurbaşkanlığı konusu sık sık önümüze geliyor, bu bir gerçek. Bu konuda da bizim tavır almamız, duruş sergilememiz gerekiyor. İnanın çok rahatız. Biz şu konuda rahatız; Ankara'ya odaklandığımız için Ankara'nın kronik sorunlarını nasıl çözeriz konusuna odaklandığımız için. Sayın Ümit Özdağ da açıkladığında veya başkası da açıkladığında bizi etkileyen bir durum yok. Bizim bir dahlimiz yok, ilgimiz de yok. Dolayısıyla biz işimizde bakıyoruz. Açıklamanın olduğu gün, kurumsal olarak Başkanımız adına görüşümüzü beyan ettik ve yolumuza devam ettik, ondan sonra da bir gelişme yaşanmadı" dedi.Yavaş'ın bu konuşmalar için ne düşündüğü sorusuna ise Gültekin şu yanıtı verdi:"Tabii ki yaptığı işlerle konuşulmaktan kim hoşlanmaz. Bu konuşmalar bugüne kadarki yaptığı çalışmaların yansımasıdır. Ama bizim bu konuşmalara takılmamamız gerekiyor. Bu konuşmalara vakit ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an mevcut bir görevimiz var. 6 milyon Ankaralı demiş ki, 'siz bu şehrin belediye başkanısınız. Bu şehri doğru yönetin' demiş. Buna inanmış ve oy vermiş millet iradesi tecelli etmiş.Biz görevimizi arka plana atıp farklı konuları konuşursak işte o zaman, hem zamanınızı alıyor hem motivasyonumuzu düşürür. Biz de ne motivasyonumuzu düşürmek ne de zamanımızı harcamamak adına doğru çalışmalar yürütüyoruz. Çok rahatız, tekrar söylüyorum; yaşanan hiçbir gelişmeye dahlimiz olmadı. Hep dışarıdan konuşulan konular bunlar."Özdağ ne demişti? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 muhalefet partisi liderinin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı tercih etmemesi halinde teklif götüreceğini belirterek "Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz" demişti.
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mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ümit özdağ

Yavaş'ın danışmanından 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Biz işimize bakıyoruz

10:36 14.05.2022 (güncellendi: 10:44 14.05.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın Koordinatörü ve Yavaş'ın danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığında isminin geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ da açıkladığında veya başkası da açıkladığında bizi etkileyen bir durum yok. Dolayısıyla biz işimizde bakıyoruz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı ve ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, katıldığı televizyon programında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak isminin geçmesiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gündeme getirmesiyle başlayan Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında Gültekin, "Cumhurbaşkanlığı konusu sık sık önümüze geliyor, bu bir gerçek. Bu konuda da bizim tavır almamız, duruş sergilememiz gerekiyor. İnanın çok rahatız. Biz şu konuda rahatız; Ankara'ya odaklandığımız için Ankara'nın kronik sorunlarını nasıl çözeriz konusuna odaklandığımız için. Sayın Ümit Özdağ da açıkladığında veya başkası da açıkladığında bizi etkileyen bir durum yok. Bizim bir dahlimiz yok, ilgimiz de yok. Dolayısıyla biz işimizde bakıyoruz. Açıklamanın olduğu gün, kurumsal olarak Başkanımız adına görüşümüzü beyan ettik ve yolumuza devam ettik, ondan sonra da bir gelişme yaşanmadı" dedi.
Yavaş'ın bu konuşmalar için ne düşündüğü sorusuna ise Gültekin şu yanıtı verdi:
"Tabii ki yaptığı işlerle konuşulmaktan kim hoşlanmaz. Bu konuşmalar bugüne kadarki yaptığı çalışmaların yansımasıdır. Ama bizim bu konuşmalara takılmamamız gerekiyor. Bu konuşmalara vakit ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an mevcut bir görevimiz var. 6 milyon Ankaralı demiş ki, 'siz bu şehrin belediye başkanısınız. Bu şehri doğru yönetin' demiş. Buna inanmış ve oy vermiş millet iradesi tecelli etmiş.
Biz görevimizi arka plana atıp farklı konuları konuşursak işte o zaman, hem zamanınızı alıyor hem motivasyonumuzu düşürür. Biz de ne motivasyonumuzu düşürmek ne de zamanımızı harcamamak adına doğru çalışmalar yürütüyoruz. Çok rahatız, tekrar söylüyorum; yaşanan hiçbir gelişmeye dahlimiz olmadı. Hep dışarıdan konuşulan konular bunlar."

Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 muhalefet partisi liderinin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı tercih etmemesi halinde teklif götüreceğini belirterek "Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz" demişti.
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