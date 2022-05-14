https://tr.sputniknews.com/20220514/yavasin-danismanindan-cumhurbaskanligi-adayligi-aciklamasi-biz-isimizde-bakiyoruz-1056363279.html

Yavaş'ın danışmanından 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Biz işimize bakıyoruz

Yavaş'ın danışmanından 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Biz işimize bakıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın Koordinatörü ve Yavaş'ın danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığında isminin... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T10:36+0300

2022-05-14T10:36+0300

2022-05-14T10:44+0300

politika

mansur yavaş

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

ümit özdağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050654681_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_3b76c13e460e4299c7bde676990db2f3.jpg

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı ve ABB Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, katıldığı televizyon programında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak isminin geçmesiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gündeme getirmesiyle başlayan Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında Gültekin, "Cumhurbaşkanlığı konusu sık sık önümüze geliyor, bu bir gerçek. Bu konuda da bizim tavır almamız, duruş sergilememiz gerekiyor. İnanın çok rahatız. Biz şu konuda rahatız; Ankara'ya odaklandığımız için Ankara'nın kronik sorunlarını nasıl çözeriz konusuna odaklandığımız için. Sayın Ümit Özdağ da açıkladığında veya başkası da açıkladığında bizi etkileyen bir durum yok. Bizim bir dahlimiz yok, ilgimiz de yok. Dolayısıyla biz işimizde bakıyoruz. Açıklamanın olduğu gün, kurumsal olarak Başkanımız adına görüşümüzü beyan ettik ve yolumuza devam ettik, ondan sonra da bir gelişme yaşanmadı" dedi.Yavaş'ın bu konuşmalar için ne düşündüğü sorusuna ise Gültekin şu yanıtı verdi:"Tabii ki yaptığı işlerle konuşulmaktan kim hoşlanmaz. Bu konuşmalar bugüne kadarki yaptığı çalışmaların yansımasıdır. Ama bizim bu konuşmalara takılmamamız gerekiyor. Bu konuşmalara vakit ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an mevcut bir görevimiz var. 6 milyon Ankaralı demiş ki, 'siz bu şehrin belediye başkanısınız. Bu şehri doğru yönetin' demiş. Buna inanmış ve oy vermiş millet iradesi tecelli etmiş.Biz görevimizi arka plana atıp farklı konuları konuşursak işte o zaman, hem zamanınızı alıyor hem motivasyonumuzu düşürür. Biz de ne motivasyonumuzu düşürmek ne de zamanımızı harcamamak adına doğru çalışmalar yürütüyoruz. Çok rahatız, tekrar söylüyorum; yaşanan hiçbir gelişmeye dahlimiz olmadı. Hep dışarıdan konuşulan konular bunlar."Özdağ ne demişti? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 muhalefet partisi liderinin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı tercih etmemesi halinde teklif götüreceğini belirterek "Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz" demişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi, ümit özdağ