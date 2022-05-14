https://tr.sputniknews.com/20220514/yeni-evli-ciftlerin-ilk-tercihi-spotcular-haline-geldi-bu-sekilde-daha-ekonomik-oluyor-1056363411.html

Yeni evli çiftlerin ilk tercihi spotçular haline geldi: 'Bu şekilde daha ekonomik oluyor'

Yeni evli çiftlerin ilk tercihi spotçular haline geldi: 'Bu şekilde daha ekonomik oluyor'

İstatiksel olarak boşanma sayılarının hızla artış gösterdiği Türkiye'de, taraflar ortada kalan ev eşyalarını spotçulara satmaya yöneldi. Eskişehir’de ikinci el... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T10:50+0300

2022-05-14T10:50+0300

2022-05-14T10:50+0300

yaşam

ekonomik

spotçu

türkiye

ikinci el

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çeyiz

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beyaz eşya

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Yeni evlenecek olan çiftler ekonomik sebeplerden dolayı mağazalar yerine, spotçulardaki sıfıra yakın eşyaları tercih etmeye başladı. İyi durumdaki ikinci el eşya fiyatlarının, mağazadaki eşya fiyatlarına göre dörtte bir oranında ucuz olması da piyasayı hızlandırdı. Ayrıca boşanmalardan kaynaklı satılan eşyaların genelde yeni durumda olması, ikinci el eşya satan dükkanlarda, sıfıra yakın eşya sayısının artmasına neden oldu.'İkinci el eşyalar sıfırın dörtte biri fiyatında'Eskişehir’de uzun yıllardır ikinci el eşya satan bir dükkanı işleten Mustafa Çetintaş, ellerine eskiye göre daha fazla sıfıra yakın eşya geldiğinden bahsetti. Boşanmaların ardından evdeki eşyalar yeni olsa da satmak isteyen kişilerin geldiğinden bahseden Çetintaş, bu eşyaları tekrar uygun fiyattan satışa çıkardıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı:'Bu şekilde daha ekonomik oluyor'Ellerinde sıfıra yakın eşya sayısı arttıkça sadece öğrencilerin değil yeni evlenen çiftlerin de ikinci el eşyalara yöneldiğini anlatan Çetintaş, “Yeni evli çiftler ikinci el eşyalara talep gösteriyor. Biz de iyi bir eşya olduğunda internet sayfalarımızda yayınlıyoruz ve aynı gün içerisinde satabiliyoruz. Bu şekilde daha ekonomik oluyor. Hava ne kadar sıcak olursa bizim işimizdeki sirkülasyon o kadar hızlı olur. Yani bir şeyi görerek alıyor millet. Biz eşyayı kapının önüne koyuyoruz, ‘Bu ne kadar güzelmiş’ gelip almaya çalışıyorlar ama soğuk olduğu zaman insanlar bir an önce evine ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de sıfır yatak, baza ve gardırop da var. Bunlar mağazaya göre bizde çok daha uygun fiyatta. Biz büyük firmalar gibi 24 taksitle veremiyoruz. Biz nakit çalışıyoruz, kredi kartına çekiyoruz siz onu taksite böldürebiliyorsunuz” dedi.

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