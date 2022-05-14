https://tr.sputniknews.com/20220514/yeni-zelanda-basbakani-kovid-19a-yakalandi-1056363105.html
Yeni Zelanda Başbakanı Kovid-19'a yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Kovid-19'a yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in korona virüs testi pozitif çıktı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T10:20+0300
2022-05-14T10:20+0300
2022-05-14T10:20+0300
koronavirüs
yeni zelanda
dünya
jacinda ardern
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Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Jacinda Ardern'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve orta derecede semptomlar gösterdiği duyuruldu. Ardern'in 16 Mayıs günü hükümetin emisyon azaltma planı ve 19 Mayıs günü bütçe toplantısı için parlamentoda olmayacağı belirtildi.Görevini uzaktan yürüteceği, 21 Mayıs'a kadar karantinada kalacağı öğrenilen Başbakan Ardern sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarıma rağmen ne yazık ki ailemin geri kalanına katıldım ve korona virüs testim pozitif çıktı. Clarke pazar günü virüse yakalandığından beri kendimizi karantinaya almıştık. Neve'in testi çarşamba günü pozitif çıktı. Benim de hem dün gece hem de bu sabah testim pozitif sonuçlandı" ifadelerini kullandı. Ardern, "Bu, hükümet için bir dönüm noktası olan bir hafta ve orada olamayacağım için çok üzgünüm. Emisyon azaltma planımız, sıfır karbon hedefimize ulaşmanın yolunu belirliyor ve bütçe de Yeni Zelanda sağlık sisteminin uzun vadeli geleceğini ve güvenliğini ele alıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220513/turkiyede-1534-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-7-kisi-hayatini-kaybetti-1056354406.html
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Yeni Zelanda Başbakanı Kovid-19'a yakalandı
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in korona virüs testi pozitif çıktı.
Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Jacinda Ardern'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve orta derecede semptomlar gösterdiği duyuruldu. Ardern'in 16 Mayıs günü hükümetin emisyon azaltma planı ve 19 Mayıs günü bütçe toplantısı için parlamentoda olmayacağı belirtildi.
Görevini uzaktan yürüteceği, 21 Mayıs'a kadar karantinada kalacağı öğrenilen Başbakan Ardern sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarıma rağmen ne yazık ki ailemin geri kalanına katıldım ve korona virüs testim pozitif çıktı. Clarke pazar günü virüse yakalandığından beri kendimizi karantinaya almıştık. Neve'in testi çarşamba günü pozitif çıktı. Benim de hem dün gece hem de bu sabah testim pozitif sonuçlandı" ifadelerini kullandı.
Ardern, "Bu, hükümet için bir dönüm noktası olan bir hafta ve orada olamayacağım için çok üzgünüm. Emisyon azaltma planımız, sıfır karbon hedefimize ulaşmanın yolunu belirliyor ve bütçe de Yeni Zelanda sağlık sisteminin uzun vadeli geleceğini ve güvenliğini ele alıyor" ifadelerini kullandı.