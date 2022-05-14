https://tr.sputniknews.com/20220514/yeni-zelanda-basbakani-kovid-19a-yakalandi-1056363105.html

Yeni Zelanda Başbakanı Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Başbakanı Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in korona virüs testi pozitif çıktı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T10:20+0300

2022-05-14T10:20+0300

2022-05-14T10:20+0300

koronavirüs

yeni zelanda

dünya

jacinda ardern

aşı

korona

kovid-19

test

pozitif

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Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Jacinda Ardern'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve orta derecede semptomlar gösterdiği duyuruldu. Ardern'in 16 Mayıs günü hükümetin emisyon azaltma planı ve 19 Mayıs günü bütçe toplantısı için parlamentoda olmayacağı belirtildi.Görevini uzaktan yürüteceği, 21 Mayıs'a kadar karantinada kalacağı öğrenilen Başbakan Ardern sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarıma rağmen ne yazık ki ailemin geri kalanına katıldım ve korona virüs testim pozitif çıktı. Clarke pazar günü virüse yakalandığından beri kendimizi karantinaya almıştık. Neve'in testi çarşamba günü pozitif çıktı. Benim de hem dün gece hem de bu sabah testim pozitif sonuçlandı" ifadelerini kullandı. Ardern, "Bu, hükümet için bir dönüm noktası olan bir hafta ve orada olamayacağım için çok üzgünüm. Emisyon azaltma planımız, sıfır karbon hedefimize ulaşmanın yolunu belirliyor ve bütçe de Yeni Zelanda sağlık sisteminin uzun vadeli geleceğini ve güvenliğini ele alıyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220513/turkiyede-1534-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-7-kisi-hayatini-kaybetti-1056354406.html

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